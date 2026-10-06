"Danzar por la Paz" llega a Rosario con un homenaje a Mercedes Sosa

Este miércoles 7 de octubre, a las 20.30, el Teatro Astengo será escenario de la 22ª edición de Danzar por la Paz, una gala solidaria a beneficio de UNICEF que este año tendrá como eje la obra de Mercedes Sosa. La propuesta reunirá a bailarines, compañías y músicos de distintas partes del país.

Leonardo Reale, director general de la gala, bailarín del Teatro Colón, coreógrafo y dramaturgo, contó en Cadena 3 que el proyecto nació en 2014, luego de su designación como embajador de paz. “Dije bueno, vamos a trabajar por la cultura de paz a partir de reunir a bailarines de toda Argentina para bailar por la cultura de paz”, explicó. Desde 2015, las galas se realizan junto a UNICEF y lo recaudado se destina a sus programas para niños y adolescentes.

Reale explicó que desde hace cinco años cada edición tiene un hilo conductor y un objetivo artístico. Para la presentación de este año, el punto de partida fue la voz de Mercedes Sosa. “Todas las compañías que intervienen en la gala Danzar por la Paz, todas las piezas coreográficas que se realizan son únicas para el evento”, destacó.

El director señaló que los coreógrafos y bailarines trabajaron especialmente para esta edición a partir de distintas canciones interpretadas por la artista tucumana. “Las compañías y coreógrafos y bailarines dieron su tiempo y su disposición para crear obras especiales para la gala”, sostuvo. Por eso, remarcó que las piezas que se presentarán en Rosario fueron creadas especialmente para este espectáculo.

La propuesta también tendrá participación musical con Victoria Birchner y Franco Luciani, quienes estarán a cargo de la apertura. Luego será el turno de representantes de distintas compañías y ballets del país, entre ellos artistas del Ballet Argentino de La Plata, el Ballet Oficial de Córdoba y el Ballet Porteño. También participarán agrupaciones de Santa Fe y Rosario, como la Compañía Vendaval, Koi Ballet y La Biaba.

Las entradas tienen un valor desde $15.000 y pueden adquirirse a través de Ticketek o en la boletería del Teatro Astengo. Todo lo recaudado será destinado a los programas de UNICEF. “Danzar por la Paz” propone así una noche de danza y música en Rosario, con un repertorio creado especialmente para homenajear a Mercedes Sosa y con la solidaridad como objetivo central.

Informe de Verónica Maslup.