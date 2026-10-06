Empresarios afirman que el transporte interurbano tiene un déficit de $5.000 millones al mes

El conflicto en el transporte interurbano de pasajeros de Córdoba sumó la postura del sector empresarial tras las asambleas matutinas que volvieron a resentir los servicios a primera hora de este martes.

El apoderado de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), Alejandro Ugalde, aseguró que el sistema atraviesa un "déficit funcional de 5.000 millones de pesos por mes" y que las empresas ya no cuentan con margen financiero para otorgar el aumento salarial que exige la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA).

Ugalde desestimó los cuestionamientos del gremio sobre el reciente incremento tarifario del 15%, al aclarar que esa actualización recién rige a partir de octubre y no aplica a los haberes correspondientes a septiembre, cuya liquidación vence este martes.

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"Ese incremento no nos sirve para pagar lo que se está reclamando ahora. Además, en mayo habíamos pedido un 22% tomando costos de ese momento, y desde entonces subieron fuertemente los insumos y el combustible", remarcó el representante legal en una entrevista concedida a Cadena 3.

El apoderado empresarial apuntó contra el Estado provincial por la falta de definiciones en la política del transporte y el impacto de los programas sociales. Según Ugalde, el 50% de los pasajeros viaja con algún tipo de beneficio o gratuidad, y existen pases —como el de discapacidad o pacientes crónicos— cuyo costo asumen de manera exclusiva las empresas, representando más de 1.000 millones de pesos mensuales en pérdidas sin compensación oficial.

Respecto a las medidas de fuerza que afectaron a miles de usuarios a primera hora, la patronal calificó a las asambleas de dos y tres horas como "paros encubiertos" e informó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitando que se exija al gremio el cumplimiento de las garantías legales y la notificación previa con cinco días de anticipación.

El desenlace de las negociaciones dependerá de una reunión formal programada para las 10:00 de este martes junto a las autoridades de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo. Desde FETAP condicionaron cualquier oferta salarial a que la provincia defina un marco de sustentabilidad claro para el esquema interurbano.