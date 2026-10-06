Transporte interurbano en Córdoba: tras las asambleas, se normalizan de a poco los servicios

Los colectivos interurbanos de Córdoba comenzaron a salir nuevamente de las terminales tras el final de las asambleas que los choferes mantuvieron a primera hora de este martes. La medida de fuerza, convocada por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), volvió a resentir el servicio durante el primer turno de la mañana, aunque la circulación empezó a restablecerse paulatinamente pasadas las 7:00.

Pese a la reanudación de los recorridos, el conflicto salarial está lejos de resolverse. Claudio Luna, secretario gremial de AOITA, confirmó que no existió ningún acercamiento ni por parte del empresariado ni de las autoridades provinciales para destrabar la paritaria.

Durante la jornada de este martes se llevará a cabo un plenario general de delegados, donde el gremio definirá cómo continuará el plan de lucha. Entre las opciones que se discutirán, los delegados evalúan endurecer la postura e ir a un paro total de actividades en el sistema interurbano.

El reclamo central de los trabajadores lleva cuatro meses sin respuesta. Con el vencimiento del plazo para el pago de los salarios de septiembre, desde AOITA remarcaron que los sueldos se están liquidando sin ningún tipo de recomposición salarial.

Ante los trastornos sufridos por miles de usuarios, Luna deslindó de responsabilidades al sindicato y apuntó directamente contra las empresas y el Gobierno provincial por la inacción frente a la negociación.

La medida de fuerza se da en un contexto de creciente descontento, tras el reciente incremento del 14,68% en la tarifa del pasaje interurbano. Según denunciaron desde el gremio, a pesar de dicho aumento en las tarifas, las empresas manifestaron en la última reunión no tener "nada para ofrecer" a los choferes.