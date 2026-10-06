FOTO: María Caillava se presentará este miércoles en el juicio por el caso Loan

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava brindará su testimonio este miércoles en el juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, se convertirá en la cuarta imputada en comparecer ante el tribunal, después de los testimonios del ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal federal Carlos Schaefer ha convocado a tres efectivos de la Policía Federal: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.

El jueves 8 de octubre, también comparecerán ante el Tribunal Federal de Corrientes Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la PFA; Mario Justo González, conocido como "Guacha"; y la policía Silvana Beatriz Romero.

Un pedido clave de la querella

La Justicia está considerando la posibilidad de drenar dos lagunas en la localidad correntina de 9 de Julio. Los abogados de la familia del menor han solicitado que se drenen las lagunas 1 y 4, que ya habían sido rastrilladas anteriormente sin resultados significativos.

Los acusados

Los imputados en este caso incluyen a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y su cónyuge Daniel "Fierrito" Ramírez, todos relacionados con la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

Además, diez personas más están imputadas por supuestos delitos como el desvío de la investigación y la privación ilegítima de la libertad, entre otros, incluyendo a Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.