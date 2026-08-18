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Piden captura internacional de ladrón que robó camioneta del intendente de Salvador Mazza

El delincuente sustrajo la camioneta de Gustavo Subelza, intendente de Salvador Mazza, durante un asalto en un lavadero local.

18/08/2026 | 18:43Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, ha solicitado la captura nacional e internacional de Samuel Limón Álvarez, principal sospechoso del robo de una camioneta propiedad del intendente local, Gustavo Subelza.

El robo ocurrió la semana pasada en un lavadero del barrio Luján, donde el sospechoso es conocido en el ámbito delictivo de la frontera entre Argentina y Bolivia.

La solicitud se basa en el delito de "robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda", fundamentada en las pruebas recolectadas por el Grupo de Investigaciones Sector Número 43.

Entre las acciones realizadas se incluyen tareas de campo, declaraciones de testigos, la elaboración de un identikit y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, que ayudaron a identificar a uno de los presuntos autores del hecho.

Con estos avances, el fiscal Cazón ha procedido a solicitar la captura a nivel nacional e internacional, considerando que el sospechoso podría estar en Bolivia y que la camioneta robada habría cruzado a ese país. Se ha informado que la camioneta fue vista en la ciudad boliviana de Yacuiba, según datos de la agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, Cazón ha pedido que, si se otorga la medida, la orden sea incluida en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su validez en todo el país, además de solicitar la emisión de una Notificación Roja de Interpol para facilitar su localización y captura internacional.

EL HECHO

La investigación se inició tras la denuncia presentada por Subelza por el robo de una camioneta Toyota Hilux 2024, que dejó en un lavadero de la avenida 9 de Julio, en el barrio Luján de Salvador Mazza, a 400 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

Según las actuaciones, el encargado del lavadero indicó que fue sorprendido por cuatro individuos armados, quienes lo maniataron y amenazaron para robar el vehículo. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de seguridad, aclaró que fueron tres los autores y que llegaron caminando al lugar.

Las primeras diligencias permitieron reconstruir parte del trayecto de fuga hacia la zona de Sauzal, mientras que el avance de la investigación ha aportado indicios de que la camioneta habría cruzado hacia Bolivia.

La pesquisa sigue en curso para identificar la posible participación de otros individuos y localizar a los demás involucrados.

Ante la certeza de que la camioneta robada ingresó a Yacuiba, Bolivia, el 14 de agosto, y al adquirir el caso una dimensión internacional, el fiscal Cazón ha anticipado que transferirá la competencia a la Justicia Federal de Tartagal, que se encargará de continuar con la investigación.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Se robó una camioneta del intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza.

¿Quién es el sospechoso?
Samuel Limón Álvarez es el principal sospechoso del robo.

¿Dónde se produjo el robo?
El hecho ocurrió en un lavadero del barrio Luján, en Salvador Mazza.

¿Cuál es la situación actual?
El fiscal solicitó la captura nacional e internacional del sospechoso.

¿Qué se sabe de la camioneta?
La camioneta robada fue vista en Yacuiba, Bolivia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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