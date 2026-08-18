Farmear aura: Córdoba tendrá una competencia de presencia, actitud y gestos con fin solidario

La tendencia de “farmear aura” llegará a Córdoba con una competencia que combinará humor, presencia, actitud y desafíos inesperados. El encuentro se realizará el próximo sábado en Patio Olmos y es organizado por la página de memes cordobesa Multiversus.

La iniciativa propone llevar al mundo real un concepto que nació en los videojuegos y que en los últimos meses se incorporó al lenguaje cotidiano de las redes sociales. “Farmear” proviene de los videojuegos, especialmente de los MMORPG, donde los jugadores realizan determinadas acciones de manera repetida para recolectar experiencia, recursos u otros beneficios.

En este caso, el recurso que se busca acumular es el “aura”. Según explicó Lautaro, uno de los organizadores, el concepto está relacionado con la presencia, la seguridad, el estilo y la vibra que transmite una persona.

Así, una situación cotidiana puede convertirse en una oportunidad para “farmear aura”. Dar una respuesta ingeniosa bajo presión puede aumentarla, mientras que protagonizar una situación incómoda en público puede hacer que disminuya. También suman puntos las poses desafiantes pero naturales o la capacidad de resolver con elegancia una situación inesperada.

Por ejemplo, si a alguien se le cae una botella y consigue atraparla de manera espectacular, al estilo de una escena de acción, estaría “farmeando aura”. La idea no está necesariamente vinculada con el atractivo físico, sino con aquello que una persona transmite y la manera en que logra imponerse con su presencia.

Cómo será la competencia

El desafío tendrá formato de mano a mano. Los participantes deberán enfrentarse en distintas etapas y superar situaciones que pondrán a prueba sus gestos, movimientos, actitud y capacidad para generar presencia.

La competencia contará con un jurado encargado de determinar quién logra “farmear” más aura en cada enfrentamiento. El mecanismo tendrá cierta similitud con las batallas de freestyle, donde los participantes avanzan mediante distintas rondas hasta llegar a una instancia final.

Los contrincantes deberán enfrentarse a diferentes desafíos y el jurado definirá quién consigue imponerse. Los ganadores avanzarán de fase hasta llegar a una gran final en la que dos participantes competirán por convertirse en quien más aura haya acumulado durante la jornada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una competencia con un objetivo solidario

Más allá del componente humorístico, la propuesta tendrá un objetivo solidario. Para participar, cada persona deberá abonar $2.000 o entregar dos alimentos no perecederos.

Lo recaudado será destinado a comedores y merenderos. Además, los organizadores evalúan la posibilidad de destinar parte de los recursos a personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia.

De esta manera, una tendencia nacida en los videojuegos y popularizada en redes sociales se transforma en una actividad presencial que busca reunir a los cordobeses alrededor del humor, la creatividad y la solidaridad.

La invitación está abierta a quienes se animen a demostrar que tienen presencia, actitud y, sobre todo, suficiente “aura” para superar a sus rivales.

Informe de Jorge Mercado