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Inhabilitan al padre que grabó a su hija de 9 años manejando en Chubut

El conductor fue identificado y se estableció la suspensión preventiva de su licencia.

18/08/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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Inhabilitan al padre que grabó a su hija de 9 años manejando en Chubut

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Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) decidió inhabilitar al hombre que filmó a su hija de 9 años al volante en la localidad chubutense de Lago Puelo.

Según fuentes del organismo, el conductor fue identificado y se procedió a la suspensión preventiva de su licencia.

Las autoridades también confirmaron que su registro se encuentra radicado en la provincia de Chubut.

El automovilista publicó el video en las redes sociales, donde se escucha a otro menor preguntar: "Papi, ¿después puedo manejar yo?". Su padre le responde que todavía no llega a los pedales y que su hermana sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance.

La situación continúa entre risas mientras la niña permanece al volante. "Me lleva a El Bolsón ahora", bromea el padre, quien luego, orgulloso, le pregunta: "¿Cuántos años tenés?" La chica responde: "Nueve".

"¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?", agrega el hombre mientras continúa filmando.

Lectura rápida

¿Qué acción tomó la ANSV?
Inhabilitó al padre que filmó a su hija manejando.

¿Quién fue inhabilitado?
Un hombre que grabó a su hija de 9 años al volante.

¿Dónde ocurrió el hecho?
En la localidad de Lago Puelo, Chubut.

¿Qué se escuchó en el video?
Un menor preguntando si puede manejar y el padre bromeando sobre la situación.

¿Qué se estableció respecto a la licencia del conductor?
Se realizó una suspensión preventiva de su licencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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