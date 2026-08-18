Alerta sísmica en Mendoza: “No se puede predecir, pero hay que estar ocupados, no preocupados”

El geólogo Javier García explicó en diálogo con Cadena 3 que, si bien no es posible anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran magnitud en la zona de Cuyo, el largo período sin terremotos superiores a magnitud 7 genera una situación de vigilancia.

“Las fallas funcionan como un resorte: se va cargando energía y, cuando se libera de golpe, puede ocasionar un movimiento importante”, detalló.

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García enfatizó que la predicción exacta es imposible porque se trata de energía acumulada en la corteza terrestre. “No se sabe cuándo va a haber un sismo. Eso no se puede predecir. Lo que sí vemos es que hace mucho que no hay un terremoto de magnitud más de 7 en la zona cuyana o en el oeste del territorio nacional”.

La amenaza se vincula al proceso de subducción: la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana, generando el ascenso de la Cordillera de los Andes y un sistema de fallas orientadas casi de norte a sur.

“Mendoza es una hermosa provincia, pero tiene un par de fallitas. No pasa nada, hay que estar precavidos”, señaló el especialista.

Un sismo de magnitud entre 7 y 7,5 en la zona de Cuyo podría tener consecuencias relevantes, especialmente si ocurre cerca del Gran Mendoza, donde se concentra la población. No es lo mismo un movimiento en el pie de monte, con poca densidad poblacional, que uno cercano a las grandes urbes.

Desde el terremoto de Caucete (San Juan) de 1977, Mendoza endureció sus normas de construcción. “Se aplicó y se endurecieron todas las normas antisísmicas. Se hacen estudios de suelo, se colocan cimientos adecuados y, en edificios altos, sistemas como rodillos. No es lo mismo construir sobre roca firme que sobre arcilla saturada de agua”, explicó García.

También destacó que la provincia controla incluso las viviendas modulares importadas de China: exige verificaciones estructurales y estudios de suelo. Además, se prioriza el uso de ladrillo lleno por sobre el hueco. “Acá no se construye por construir”, afirmó.

El geólogo insistió en la importancia de la preparación: simulacros en escuelas y estructuras sismorresistentes en las viviendas. “No hay que estar preocupados, hay que estar ocupados".

Entrevista de Viva la Radio.