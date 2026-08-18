Los precios mayoristas subieron 0,8% en julio y Milei lo celebró: "Al final empezó con cero"

FOTO: Los precios mayoristas subieron 0,8% en julio y Milei lo celebró.

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) difundido este martes por el Indec. El dato representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al 1,1% registrado en junio y marcó el tercer mes consecutivo de descenso.

El indicador acumuló una suba del 16,6% en los primeros siete meses de 2026 y un incremento del 31,1% interanual. En comparación, la inflación minorista fue del 2,1% en julio.

La evolución de los precios mayoristas estuvo explicada por un incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.

El resultado fue rápidamente destacado por el Gobierno. El presidente Javier Milei escribió en su cuenta de X: “Y al final julio empezó con CERO. Inflación mayorista = 0,8%”.

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Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

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También el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó el resultado y sostuvo que la variación mensual fue “la más baja desde mayo de 2025” y la menor registrada para un mes de julio desde 2019.

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Cómo evolucionaron los precios mayoristas

El Indec difundió tres indicadores vinculados con los precios mayoristas y todos mostraron variaciones inferiores al 1% durante julio.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que contempla los valores a los que productores e importadores venden sus productos en el mercado interno, incluidos los impuestos, aumentó 0,8% y acumuló una variación interanual del 31,1%.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el componente impositivo, también avanzó 0,8% en julio y acumuló un 30,2% en 12 meses.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una suba del 0,9% durante el séptimo mes del año y un incremento interanual del 31,3%.

El dato mayorista llegó pocos días después de que el Indec informara que la inflación minorista fue del 2,1% en julio, con una acumulación del 19,3% en los primeros siete meses de 2026.

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El costo de la construcción también se desaceleró

El Indec informó además la evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, que aumentó 2,1% en julio. La cifra fue 0,5 puntos porcentuales menor que la registrada en junio, cuando había sido del 2,6%.

El costo de construcción acumuló un incremento del 19,2% desde enero y del 32,5% en términos interanuales.

Dentro del indicador, los materiales aumentaron 1,6%, mientras que el costo de la mano de obra avanzó 2,5%. Los salarios del sector registraron una suba del 2,6%.

Los gastos generales, en tanto, aumentaron 2,5% durante julio.

Entre los rubros que tuvieron mayores incrementos se destacaron vidrios (3,6%), movimiento de tierra (3%), otros trabajos y gastos (2,7%), instalación eléctrica (2,5%), estructura (2,2%) y albañilería (2,2%).

Así, tanto los precios mayoristas como el costo de construcción mostraron en julio una desaceleración respecto del mes anterior, aunque ambos indicadores todavía acumulan aumentos superiores al 30% en la comparación interanual.