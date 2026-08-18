Los precios mayoristas subieron 0,8% en julio y Milei lo celebró: "Al final empezó con cero"
El índice del Indec registró una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y acumuló un aumento del 16,6% en lo que va del año.
18/08/2026 | 17:53Redacción Cadena 3
FOTO: Los precios mayoristas subieron 0,8% en julio y Milei lo celebró.
Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) difundido este martes por el Indec. El dato representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al 1,1% registrado en junio y marcó el tercer mes consecutivo de descenso.
El indicador acumuló una suba del 16,6% en los primeros siete meses de 2026 y un incremento del 31,1% interanual. En comparación, la inflación minorista fue del 2,1% en julio.
La evolución de los precios mayoristas estuvo explicada por un incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.
El resultado fue rápidamente destacado por el Gobierno. El presidente Javier Milei escribió en su cuenta de X: “Y al final julio empezó con CERO. Inflación mayorista = 0,8%”.
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Y al final Julio empezó con CERO...— Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026
INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%
CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX
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También el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó el resultado y sostuvo que la variación mensual fue “la más baja desde mayo de 2025” y la menor registrada para un mes de julio desde 2019.
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Cómo evolucionaron los precios mayoristas
El Indec difundió tres indicadores vinculados con los precios mayoristas y todos mostraron variaciones inferiores al 1% durante julio.
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que contempla los valores a los que productores e importadores venden sus productos en el mercado interno, incluidos los impuestos, aumentó 0,8% y acumuló una variación interanual del 31,1%.
Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el componente impositivo, también avanzó 0,8% en julio y acumuló un 30,2% en 12 meses.
En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una suba del 0,9% durante el séptimo mes del año y un incremento interanual del 31,3%.
El dato mayorista llegó pocos días después de que el Indec informara que la inflación minorista fue del 2,1% en julio, con una acumulación del 19,3% en los primeros siete meses de 2026.
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El costo de la construcción también se desaceleró
El Indec informó además la evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, que aumentó 2,1% en julio. La cifra fue 0,5 puntos porcentuales menor que la registrada en junio, cuando había sido del 2,6%.
El costo de construcción acumuló un incremento del 19,2% desde enero y del 32,5% en términos interanuales.
Dentro del indicador, los materiales aumentaron 1,6%, mientras que el costo de la mano de obra avanzó 2,5%. Los salarios del sector registraron una suba del 2,6%.
Los gastos generales, en tanto, aumentaron 2,5% durante julio.
Entre los rubros que tuvieron mayores incrementos se destacaron vidrios (3,6%), movimiento de tierra (3%), otros trabajos y gastos (2,7%), instalación eléctrica (2,5%), estructura (2,2%) y albañilería (2,2%).
Así, tanto los precios mayoristas como el costo de construcción mostraron en julio una desaceleración respecto del mes anterior, aunque ambos indicadores todavía acumulan aumentos superiores al 30% en la comparación interanual.
Lectura rápida
¿Qué aumentaron los precios mayoristas en julio? Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, marcando una desaceleración respecto al mes anterior.
¿Quién difundió el informe sobre precios mayoristas? El informe fue difundido por el Indec.
¿Cuándo se registró el aumento de precios mayoristas? El aumento se registró en julio de 2026.
¿Dónde se observó la desaceleración de precios? La desaceleración se observó en los precios mayoristas y en el costo de construcción en el Gran Buenos Aires.
¿Por qué es relevante el informe del Indec? Es relevante porque muestra una desaceleración en los precios mayoristas y el costo de construcción, que todavía acumulan aumentos interanuales superiores al 30%.