El Gobierno ratificó el rumbo económico y aseguró: "Nos imaginamos reelectos en primera vuelta"

FOTO: Ravier anuncia fin del financiamiento de salud pública para extranjeros no residentes

El Gobierno nacional ratificó su plan económico y volvió a defender el ajuste del gasto público como uno de los pilares de la gestión de Javier Milei. En ese marco, el vocero presidencial Adrián Ravier expresó su confianza de cara a las próximas elecciones y aseguró: “Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier sostuvo que la denominada “motosierra” continuará siendo una característica central de la administración libertaria y afirmó que Milei fue contundente al respecto: “La motosierra no se apaga nunca, mientras él sea el Presidente, la motosierra va a seguir”.

Según el funcionario, el recorte del gasto permitió al Gobierno avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas y reducir la inflación. Ravier destacó además otros resultados que atribuyó al rumbo económico, entre ellos la reducción de la pobreza y la indigencia, el crecimiento de las exportaciones y del consumo.

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Ravier defendió el ajuste del gasto público

El vocero explicó que la “motosierra” representa la decisión del Gobierno de reducir el tamaño del Estado y liberar recursos para el sector privado.

“Es la manera de achicar el tamaño del Estado, para que los privados puedan disponer de más dinero”, señaló.

Ravier también planteó que este enfoque despertó interés internacional, incluso dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según sostuvo, históricamente el organismo había recomendado en distintos países aumentar impuestos como una vía para alcanzar el equilibrio fiscal, mientras que el Gobierno de Milei busca hacerlo mediante una reducción del gasto.

En ese sentido, afirmó que el esquema argentino es observado con atención porque, según su interpretación, el menor gasto público puede contribuir a una expansión de la actividad económica.

“No vemos razones para cambiar este modelo”

El funcionario defendió los resultados que el Gobierno atribuye a su programa económico y sostuvo que existen indicadores que respaldan la continuidad del rumbo.

Entre ellos mencionó un récord de exportaciones y de consumo, además de la baja de la inflación.

Ravier afirmó que la inflación pasó de niveles superiores al 200% a un nivel cercano al 30% y sostuvo que la tendencia continuará a la baja.

También vinculó la política de ajuste con mejoras que, según aseguró, se produjeron en distintos ámbitos de la administración pública, como la adquisición de equipamiento para hospitales y el mantenimiento del orden público.

“Creemos en este modelo económico, creemos que esta es la solución, que la motosierra le va a dar soluciones a la gente”, afirmó.

Confianza electoral del Gobierno

En el tramo político de sus declaraciones, Ravier expresó un fuerte optimismo respecto del futuro electoral del oficialismo.

“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”, sostuvo el vocero, al anticipar las expectativas del Gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El funcionario consideró que los resultados económicos alcanzados constituyen el principal argumento para mantener el programa implementado por Milei desde su llegada al poder.

En ese sentido, descartó la necesidad de modificar el rumbo y remarcó: “No vemos razones para cambiar este modelo”.

Informe de Ariel Rodríguez.