Roberto Urquía advirtió el impacto del modelo de Milei: "A la gente no le alcanza para llegar al 15"

El empresario cordobés Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD) y exsenador nacional por Córdoba, respaldó algunos de los principales resultados del programa económico de Javier Milei, aunque planteó reparos sobre su impacto en la economía cotidiana.

“La macro está bien, pero no hay que descuidar lo que uno observa en la micro”, sostuvo en una entrevista con Radio Vos de General Deheza.

Urquía reconoció como aspectos positivos el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, pero advirtió que esos avances todavía no se traducen de manera uniforme en la economía real.

En ese sentido, fue contundente al describir la situación de los trabajadores: “A la gente no le alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes”.

Una economía con sectores a distintas velocidades

El empresario señaló que el escenario actual presenta fuertes diferencias entre actividades económicas.

“Hay sectores de la economía, como la minería, Vaca Muerta y parcialmente el campo, que están en una buena situación”, explicó. En contraste, mencionó dificultades en el comercio y otras actividades.

Urquía trasladó esa percepción al interior del país y, particularmente, a las pequeñas localidades.

“Estamos en estas comunidades chicas donde vemos gente que ha trabajado 30, 40 años en un comercio y está preocupada, con deuda y no vendiendo”, describió.

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Según su análisis, el problema excede la competencia entre productos nacionales e importados. “Ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, afirmó al referirse a la caída de la demanda.

El empresario planteó así una de las principales tensiones del actual escenario económico: mientras las variables macroeconómicas muestran una mayor estabilidad, el consumo y algunos sectores productivos todavía atraviesan dificultades.

“A las empresas les cuesta pagar los sueldos”

Urquía también puso el foco en el mercado laboral y en la situación de las compañías que deben afrontar el pago de salarios.

“Tengo duda de que con los sueldos no se llega a fin de mes y a las empresas que tienen que pagar los sueldos les cuesta mucho”, sostuvo.

Y graficó la situación con una paradoja: “Si la empresa ganaría muchísimo y la gente cobraría y no le alcanza sería un tema, pero hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza”.

Para el titular de AGD, la baja de la inflación es necesaria, pero no suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población.

“La macro está bien, hay equilibrio fiscal, la inflación viene bajando, es indudable”, reconoció. Sin embargo, aclaró: “Además de eso hay otras cosas importantes para que la gente esté mejor”.

Críticas a las importaciones y las tasas de las fintech

Urquía también manifestó preocupación por el aumento de las importaciones y por la competencia de productos provenientes de países que, según advirtió, cuentan con subsidios.

“Llegan muchas cosas del exterior con subsidio de los países donde se produce. Tengamos cuidado con eso porque, en realidad, nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, señaló.

Otro de los puntos que cuestionó fue el endeudamiento de las familias y las tasas aplicadas por algunas plataformas financieras.

El empresario afirmó que escuchó casos de fintech que cobran hasta un 1.300% de interés anual y calificó esa situación como “increíble”.

A su criterio, el Estado debe intervenir cuando existen abusos.

“El Gobierno está para eso. Está para los abusos”, afirmó.

Sin embargo, también sostuvo que no existe una solución sencilla para quienes ya contrajeron deudas: “No hay forma de solucionar el endeudamiento de la gente. Y si la gente se endeudó, habrá tenido motivo. Pero lo importante es que no sean intereses hiperusurarios”.

Un reclamo por mayor atención al interior

Urquía también cuestionó la distancia entre el Gobierno nacional y las provincias.

Dijo que “a la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo con el gobierno nacional” y señaló que, si bien tuvo contactos con funcionarios como Luis Caputo y el jefe de Gabinete, existe una dificultad para que las demandas del interior productivo sean escuchadas.

“Argentina es mucho más que el conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas”, planteó.

En ese sentido, reivindicó el papel de las provincias en la generación de actividad y riqueza: “La producción en general viene del interior”.

Finalmente, cuestionó el lugar que, según su mirada, ocupa el capital extranjero frente a las empresas nacionales.

“Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero, al que viene de afuera. Ahí va la alfombra roja. Lo que estamos produciendo en Argentina, la verdad, no tenemos un embajador que nos defienda”, concluyó.