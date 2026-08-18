Tragedia en República Centroafricana: al menos 30 mineros pierden la vida en derrumbe de mina

BANGUI, República Centroafricana — Una mina de oro se derrumbó el martes, resultando en la muerte de al menos 30 mineros, con otros atrapados en el interior, según informaron tanto autoridades como testigos locales.

El incidente ocurrió en la mañana del martes en la región de Abba, dentro de la prefectura de Nana-Mambéré. Florian Gaguende, un minero que logró sobrevivir, declaró que los rescatistas estaban intentando localizar a otros mineros que se cree que quedaron atrapados, aunque advirtió que las probabilidades de hallarlos con vida "se están reduciendo".

El vicealcalde de la subprefectura, Souleymane Bi, informó que, tras varias horas de trabajo, los rescatistas y los residentes lograron recuperar 30 cuerpos de la mina colapsada, y los mineros heridos están recibiendo atención médica.

"Es horrible y estamos pidiendo ayuda a organizaciones y a todas las personas de buena voluntad para ayudar a sacar del agujero a quienes no pueden hacerlo", expresó Bi.

Imágenes del lugar del accidente muestran escenas caóticas de rescate, donde se puede observar a mineros cubiertos de barro retirando un cuerpo del pozo, mientras otros mineros y trabajadores dispersos en el área gritaban pidiendo ayuda.

El portavoz del gobierno, Evariste Ngamana, extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades están "trabajando arduamente para brindar socorro y asistencia" a los afectados.

Los derrumbes en minas artesanales son un fenómeno común en la República Centroafricana, donde miles de personas están involucradas en la extracción de minerales a pequeña escala. Esta actividad es altamente riesgosa, dado que los mineros suelen carecer de protección adecuada y los accidentes suelen tener consecuencias fatales.