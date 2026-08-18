FOTO: "Retazos de la memoria": un viaje por la Amazonía llega al Cineclub Municipal.

El Cineclub Municipal Hugo del Carril suma a su programación de agosto “Retazos de la memoria”, el documental dirigido por el cordobés Juan Pablo Tobal, que propone un viaje por la Amazonía colombiana a través del arte, la espiritualidad y los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas.

La película, de 76 minutos de duración, sigue a Jeisson Castillo, un joven artista colombiano que regresa a la Amazonía para brindar un taller de arte a los niños de la comunidad indígena del Itilla.

Sin embargo, el viaje toma un rumbo inesperado cuando, mientras pinta en un lugar considerado sagrado, comienza a experimentar una serie de síntomas inexplicables y cae gravemente enfermo.

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Ante esta situación, Jeisson consulta con Gory Londoño, un sabedor de la comunidad, quien le propone permanecer en el territorio y atravesar el ritual del Dabucurú. A partir de ese momento comienza un proceso de sanación en el que se entrelazan el cuerpo, los sueños, el territorio y el arte.

La experiencia pone en primer plano una forma de comprender la relación entre los seres humanos y la naturaleza que se distancia de las explicaciones racionales occidentales y recupera conocimientos transmitidos durante generaciones.

Una mirada sobre los saberes de la Amazonía

“Retazos de la memoria” explora los desafíos de establecer vínculos con otros seres, tanto humanos como no humanos, en uno de los territorios considerados centros de conocimiento espiritual de la Amazonía colombiana.

El documental fue rodado en Colombia y combina los idiomas español, taiwano y tuyuca-yucuna, en una propuesta que busca acercarse a las lenguas y al patrimonio cultural de las comunidades originarias.

La película está protagonizada por Jeisson Castillo, Gory Londoño y Hermes Londoño. El guion pertenece a Luciano Juncos y Juan Pablo Tobal, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Augusto Caro Ramírez. El montaje fue realizado por Juncos y la producción estuvo a cargo de Tobal y Eduardo Sánchez.

La propuesta audiovisual también cuenta con trabajos de postproducción de imagen de Roberto Zambrino y Paula Ceballos, postproducción de sonido de Martín Sosa y música original de Horacio Burgos.

Un director cordobés con una extensa trayectoria

Nacido en Córdoba en 1983, Juan Pablo Tobal es director, guionista y productor y fundador de ANOk Films. Desde hace más de 15 años desarrolla proyectos vinculados con la memoria, las lenguas indígenas y el patrimonio cultural de América Latina.

A lo largo de su carrera trabajó en largometrajes documentales y series para medios nacionales e internacionales. Su filmografía incluye producciones para Telefé, Canal Encuentro, TV Pública, Pakapaka, Cine.ar TV y la plataforma Cont.ar, además de trabajos vinculados con señales y plataformas internacionales.

Su primer largometraje, “La Última Palabra”, también fue filmado en la Amazonía colombiana y tuvo recorrido por distintos festivales documentales.

Tobal además dirigió la serie “Guardianes de la Lengua”, nominada a Mejor Serie Latinoamericana en los Premios TAL, y produjo y dirigió “Poemas de la Tierra”, realizada para Canal Pakapaka y la televisión pública de Chile.

Entre sus trabajos recientes también se encuentra la coproducción internacional “Los Versos Salvados”, estrenada en plataformas internacionales.

Una producción nacida de Córdoba

“Retazos de la memoria” es una producción de ANOk Films junto con Hiperkinesis Films, dos compañías argentinas con experiencia en el desarrollo de contenidos audiovisuales y largometrajes.

ANOk Films está integrada por profesionales con más de 15 años de trayectoria y ha producido series y películas para distintos canales y plataformas. Hiperkinesis Films, por su parte, cuenta con más de una decena de largometrajes estrenados comercialmente y varias coproducciones internacionales.

El documental se incorpora así a una cartelera del Cineclub Municipal que apuesta por acercar al público cordobés producciones independientes y miradas cinematográficas que abordan distintas realidades culturales.

Cuándo se podrá ver en Córdoba

“Retazos de la memoria” tendrá varias funciones durante agosto en el Cineclub Municipal Hugo del Carril.

Las proyecciones están programadas para:

Jueves 20 de agosto: 23.00.

Viernes 21: 15.30.

Sábado 22: 18.00.

Domingo 23: 20.30.

Lunes 24: 23.00.

Martes 25: 15.30.

Miércoles 26: 18.00.