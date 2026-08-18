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No vuelve a Rosario: "Chimy" Ávila pasó la revisión y jugará en Independiente

Tras sonar en Central, el delantero rosarino (32 años) superó este martes los exámenes médicos y quedó en condiciones de incorporarse al plantel que conduce Jadson Viera.     

18/08/2026 | 19:03Redacción Cadena 3

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Archivo. Ezequiel "Chimy" Ávila, en tiempos del Betis.

FOTO: Archivo. Ezequiel "Chimy" Ávila, en tiempos del Betis.

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El delantero rosarino, de 32 años, superó los estudios médicos y avanza su incorporación al equipo de Jadson Viera. Regresa al fútbol argentino después de nueve años en España.

Ezequiel “Chimy” Ávila dio un paso decisivo para convertirse en nuevo jugador de Independiente. El delantero rosarino, de 32 años, superó este martes la revisión médica y quedó en condiciones de incorporarse al plantel que conduce Jadson Viera.

Ávila llega con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con el Real Betis y vuelve al fútbol argentino después de casi una década en España. Allí desarrolló buena parte de su carrera y pasó por Huesca, Osasuna y Betis, antes de quedar libre y definir su regreso al país.

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Después de realizarse los estudios médicos, el atacante se refirió a esta nueva etapa y aseguró que llega con entusiasmo, aunque también con la intención de ponerse a punto antes de sumarse definitivamente al grupo.

“Estoy muy bien y esperando conocer a mis compañeros. Es un proceso para estar bien. Siempre tuve ganas de volver. Como argentino, dan ganas”, expresó Ávila ante la prensa.

El regreso del rosarino había generado interés en distintos clubes del fútbol argentino. Boca y Rosario Central fueron algunos de los equipos que consultaron por su situación, aunque finalmente Independiente avanzó con mayor decisión y encaminó su incorporación.

“Estoy agradecido de que Boca y Rosario Central, entre otros, se hayan interesado en mí. Eso quiere decir que hice las cosas bien”, sostuvo el delantero.

Con su llegada al Rojo, Ávila volverá a jugar en el fútbol argentino después de nueve años. El atacante surgió de Tiro Federal, tuvo posteriormente un paso por San Lorenzo y luego construyó en España la etapa más extensa de su carrera, antes de decidir regresar al país para afrontar un nuevo desafío.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador que se incorpora a Independiente?
Ezequiel “Chimy” Ávila es el jugador que se incorpora a Independiente.

¿Qué pasó el martes con Ávila?
Superó la revisión médica y quedó en condiciones de incorporarse al plantel.

¿De dónde regresa Ávila?
Regresa del fútbol español, donde estuvo casi una década.

¿Qué equipos mostraron interés en Ávila?
Boca y Rosario Central fueron algunos de los clubes interesados en su situación.

¿Cuál es la trayectoria previa de Ávila?
Surgió de Tiro Federal, pasó por San Lorenzo y luego jugó en Huesca, Osasuna y Betis en España.

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