Nelson Castro emocionó al dirigir a una orquesta escolar en Otro Día Perdido

FOTO: Nelson Castro dirigió a una orquesta escolar en Otro Día Perdido: "El honor de tocar en el programa"

El periodista de Radio Rivadavia, Nelson Castro, tuvo la oportunidad de dirigir a la orquesta escolar de Chascomús, que interpretó la emblemática Marcha de San Lorenzo en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini. La actuación fue aclamada por el público presente, quienes brindaron una calurosa ovación.

"En este especial 17 de agosto, invitamos a la escuela de Chascomús para que toquen la Marcha de San Lorenzo", anunció Pergolini al introducir a los jóvenes músicos. En un momento humorístico, la primera violinista del conjunto se acercó al conductor y comentó: "No hay manera de que toquemos sin director". Ante esto, Pergolini se unió a la comedia y respondió: "No puedo dirigir ni el tránsito. ¿Hay algún director en la sala?"

El periodista, alzando la mano, se ofreció a dirigir la orquesta, lo que generó aplausos tanto del público como de los miembros del ensamble. "¿Cómo iba a dejar a los chicos sin un director para que tengan el honor de tocar en tu programa?", expresó Castro al tomar el rol de director.

Con la batuta en mano, el periodista dio inicio a la reconocida pieza musical, lo que emocionó a todos los espectadores, quienes, al finalizar la interpretación, estallaron en aplausos nuevamente. Esta no es la primera vez que Castro realiza una actuación de este tipo; hace menos de un mes, había dirigido un concierto sinfónico solidario con jóvenes de entre 12 y 20 años de la Orquesta de Cámara ARSIS. Este grupo fue seleccionado para participar en una academia internacional en Francia, marcando la primera participación de un país latino en esta institución, y necesitaban recaudar fondos para cubrir los gastos del viaje y la estadía.