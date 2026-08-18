Ascacíbar, imparable en Boca: la marca a la que llegó tras anotarle a Recoleta

Santiago Ascacíbar sigue en un gran momento con la camiseta de Boca Juniors. "El Ruso” convirtió un gol ante Recoleta y alcanzó una racha de seis partidos consecutivos en los que sumó goles o asistencias.

El detalle de su racha es el siguiente:

Gol ante Newell’s

Gol ante Estudiantes

Gol ante Vélez

Gol ante Recoleta

Asistencia ante Platense

Gol ante Recoleta

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¡¡QUÉ MOMENTO DEL RUSITO!! Ascacíbar estuvo atento dentro del área y cabeceó para el 1-0 (4-1 global) de Boca vs. Recoleta en el Defensores del Chaco. ¡INTRATABLE EL "GOLEADOR"!



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Con este rendimiento, Ascacíbar se consolidó como una de las figuras más regulares del equipo xeneize en las últimas fechas.

Su aporte ofensivo desde el mediocampo se transformó en un factor clave para Boca, que encuentra en el ex Estudiantes de La Plata un jugador de alto impacto tanto en la creación como en la definición.

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