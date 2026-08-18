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Ascacíbar, imparable en Boca: la marca a la que llegó tras anotarle a Recoleta

El mediocampista sigue en un gran momento al convertirle al conjunto paraguayo en la vuelta de los octavos.

18/08/2026 | 20:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Ascacíbar sigue en racha.

FOTO: Ascacíbar sigue en racha.

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Santiago Ascacíbar sigue en un gran momento con la camiseta de Boca Juniors. "El Ruso” convirtió un gol ante Recoleta y alcanzó una racha de seis partidos consecutivos en los que sumó goles o asistencias.

El detalle de su racha es el siguiente: 

Gol ante Newell’s

Gol ante Estudiantes

Gol ante Vélez

Gol ante Recoleta

Asistencia ante Platense

Gol ante Recoleta

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este rendimiento, Ascacíbar se consolidó como una de las figuras más regulares del equipo xeneize en las últimas fechas. 

Su aporte ofensivo desde el mediocampo se transformó en un factor clave para Boca, que encuentra en el ex Estudiantes de La Plata un jugador de alto impacto tanto en la creación como en la definición.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es el jugador destacado en el artículo?
Santiago Ascacíbar es el jugador destacado que juega para Boca Juniors.

¿Cuántos partidos consecutivos ha tenido éxito Ascacíbar?
Seis partidos consecutivos sumando goles o asistencias.

¿Qué equipo enfrentó en su último partido mencionado?
Enfrentó a Recoleta.

¿Qué rol desempeña Ascacíbar en el equipo?
Desempeña un rol clave en el mediocampo como creador y definidor.

¿De qué equipo proviene Ascacíbar?
Proviene de Estudiantes de La Plata.

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