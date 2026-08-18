Ascacíbar, imparable en Boca: la marca a la que llegó tras anotarle a Recoleta
El mediocampista sigue en un gran momento al convertirle al conjunto paraguayo en la vuelta de los octavos.
18/08/2026 | 20:18Redacción Cadena 3
FOTO: Ascacíbar sigue en racha.
Santiago Ascacíbar sigue en un gran momento con la camiseta de Boca Juniors. "El Ruso” convirtió un gol ante Recoleta y alcanzó una racha de seis partidos consecutivos en los que sumó goles o asistencias.
El detalle de su racha es el siguiente:
Gol ante Newell’s
Gol ante Estudiantes
Gol ante Vélez
Gol ante Recoleta
Asistencia ante Platense
Gol ante Recoleta
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¡¡QUÉ MOMENTO DEL RUSITO!! Ascacíbar estuvo atento dentro del área y cabeceó para el 1-0 (4-1 global) de Boca vs. Recoleta en el Defensores del Chaco. ¡INTRATABLE EL "GOLEADOR"!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
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Con este rendimiento, Ascacíbar se consolidó como una de las figuras más regulares del equipo xeneize en las últimas fechas.
Su aporte ofensivo desde el mediocampo se transformó en un factor clave para Boca, que encuentra en el ex Estudiantes de La Plata un jugador de alto impacto tanto en la creación como en la definición.
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Fútbol internacional. Boca golea a Recoleta y se acerca a los cuartos de Sudamericana: seguilo en vivo
El partido se disputa desde las 19 en Paraguay. "El Xeneize" llega con ventaja gracias a un sólido triunfo 3-1 en el partido de ida y busca sellar su clasificación a la siguiente ronda. Transmite Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Quién es el jugador destacado en el artículo?
Santiago Ascacíbar es el jugador destacado que juega para Boca Juniors.
¿Cuántos partidos consecutivos ha tenido éxito Ascacíbar?
Seis partidos consecutivos sumando goles o asistencias.
¿Qué equipo enfrentó en su último partido mencionado?
Enfrentó a Recoleta.
¿Qué rol desempeña Ascacíbar en el equipo?
Desempeña un rol clave en el mediocampo como creador y definidor.
¿De qué equipo proviene Ascacíbar?
Proviene de Estudiantes de La Plata.