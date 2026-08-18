El enólogo mendocino que une la viticultura de Mendoza y Francia

Lucas Giménez, figura destacada de la viticultura, establece una conexión entre Mendoza y Francia, resaltando la calidad de los vinos elaborados en su bodega. Explicó que "es un poco ir al origen para aplicar esos entendimientos" logrados en Europa.

El enólogo mencionó en diálogo con Cadena 3 las ventajas de realizar cosechas en ambos hemisferios: "es una linda oportunidad y ventaja estar en contrastación para tener dos cosechas en el año". Sin embargo, reconoce el desafío que representa este ritmo: "Son siempre demandantes, algo estresante, pero de mucho disfrute y aprendizaje".

El viticultor de la bodega La Coste de los Andes enfatizó la importancia de la investigación detrás del vino: "Lo que uno no tiene claro es toda la investigación que hay por detrás".

Giménez describe el complicado clima de Mendoza, donde las temperaturas marcan una gran amplitud. “La uva se comporta como cualquier ser vivo”, añadió, resaltando la necesidad de adaptar las prácticas vitícolas a estas condiciones extremas.

El entrevistado presenta el vino icónico de su bodega, "Máximas", con una etiqueta que simboliza la montaña y la referencia a Mendoza. La etiqueta en su simplicidad, refleja un trabajo conjunto con artistas reconocidos.

Finalmente, Giménez habló sobre su relación con Bono, cantante de U2, quien está asociado al vino a través de su amigo Patrick McKillen. A su llegada a Mendoza, recuerda la expectación que generó su visita: “Nadie sabía dónde estaba, y al final, había venido a comer un asado”.

Entrevista de Amamos Argentina.