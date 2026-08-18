Tragedia en Los Cisnes: hallaron sin vida a dos adultos mayores dentro de una vivienda

FOTO: Tragedia en Los Cisnes: hallan a dos personas sin vida

Dos personas fueron encontradas sin vida este martes en una vivienda de la localidad cordobesa de Los Cisnes, luego de que un vecino alertara a la Policía al no observar a los moradores durante aproximadamente dos días.

Según informaron fuentes policiales, durante la tarde personal de la fuerza se trasladó hasta el domicilio tras recibir el aviso. Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a un hombre de 91 años y a una mujer de 77, ambos sin signos vitales.

Un médico policial se hizo presente en el lugar y constató los respectivos fallecimientos.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, se estableció un cordón criminalístico para preservar la escena y permitir el trabajo de los especialistas.

Las actuaciones quedaron a disposición de Policía Judicial, que deberá realizar las pericias correspondientes para establecer las circunstancias y la etiología de los fallecimientos.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las causas de las muertes y la investigación continúa para determinar qué ocurrió en el domicilio.

Informe de Fernando Rasso