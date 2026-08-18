Los Leones cayeron ante Países Bajos en la segunda fecha del Mundial de Hockey

Los Leones sufrieron una derrota de 3-1 ante el seleccionado de Países Bajos en su segundo partido por el Mundial de Hockey 2026.

El encuentro se llevó a cabo en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde el equipo argentino tuvo que enfrentar al local en el Grupo A. El gol del conjunto albiceleste fue anotado por Nicolás Della Torre.

El partido comenzó con un dominio claro de los europeos, quienes abrieron el marcador con un tanto de Thierry Brinkman. A pesar de la presión inicial, Argentina logró igualar el encuentro gracias a un gol de Della Torre. Sin embargo, en el tercer cuarto, los locales mostraron su contundencia al marcar dos goles más: Tijmen Reyenga anotó a los 3 minutos y Duco Telgenkamp selló el 3-1 definitivo a los 12 minutos.

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¡SE AVECINA UN PARTIDAZO! Córner corto eficaz de Los Leones y gol de Nicolás Della Torre para el 1-1 parcial entre Argentina y Países Bajos a los 11 minutos del primer cuarto en el Mundial de Hockey.



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Thomas Habif, uno de los jugadores argentinos, comentó tras el partido que "Estos partidos se definen en los detalles" y expresó que el equipo se sintió más cómodo en comparación con el partido anterior contra Japón. Della Torre también destacó la buena actuación del equipo a pesar de la derrota y reconoció la calidad del juego de los rivales, mencionando que "Sus transiciones son letales".

El seleccionado argentino había comenzado el Mundial con una victoria contundente de 3-0 ante Japón. Ahora, los Leones se preparan para su próximo desafío, donde buscarán la clasificación a la siguiente fase ante Nueva Zelanda en el último partido de la fase inicial.

En cuanto al fixture del Grupo A, los resultados fueron los siguientes: en la primera fecha, Países Bajos venció a Nueva Zelanda 5-1, y Argentina ganó a Japón 3-0. En la segunda fecha, Nueva Zelanda derrotó a Japón 2-0, y Argentina perdió ante Países Bajos 1-3. El próximo encuentro de los Leones será el jueves 20 de agosto a las 7:30, donde se enfrentarán a Nueva Zelanda en busca de un lugar en la siguiente fase.

Los equipos que terminen en las primeras dos posiciones del Grupo A avanzarán a la siguiente instancia, que se conformará por dos zonas de cuatro seleccionados. Los dos mejores de cada zona conseguirán un lugar en las semifinales. En caso de que los Leones terminen terceros o cuartos, deberán competir por el noveno puesto en un formato similar.