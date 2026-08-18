Nadia Beller publicó chats con Cerimedo y mostró fotos de lesiones: "Tengo que alejarme de vos"

Luego de denunciar desde el hospital que fue víctima de un intento de feminicidio en Bolivia, Nadia Shirley Beller Delgado difundió nuevos elementos sobre su relación con Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei. La abogada publicó capturas de conversaciones privadas y fotografías de lesiones con las que acusó al consultor de haber ejercido violencia de género contra ella.

Beller se encuentra internada luego de haber recibido varios disparos cuando salía de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. En una entrevista televisiva, responsabilizó a Cerimedo por el ataque y aseguró que tuvo que fingir estar muerta para evitar que los agresores volvieran a dispararle.

Ahora, a través de sus redes sociales, publicó lo que presentó como pruebas de un episodio de violencia anterior.

“Por favor no permitan que me silencien. Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el Gobierno tapó”, escribió junto con las imágenes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los chats y las fotos de las lesiones

Uno de los intercambios publicados corresponde al 25 de junio. En la conversación, Beller le envía a Cerimedo fotografías de lesiones y le advierte sobre el estado de su cuello.

“Se me está haciendo moretón en el cuello. Y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”, escribió la mujer.

Cerimedo respondió recomendándole que aplicara frío. Beller, sin embargo, manifestó su intención de alejarse de él.

“No... Tengo que alejarme de vos”, respondió.

En la misma conversación, la mujer le preguntó por un inmovilizador de cuello debido al dolor que tenía. Cerimedo le explicó que estaban intentando conseguirlo, aunque sostuvo que los médicos consideraban que podría no ser conveniente porque podía aumentar la inflamación.

Las capturas difundidas por Beller incluyen imágenes en las que se observan moretones en distintas partes de su cuerpo. La autenticidad y el contexto completo de los intercambios deberán ser establecidos en el marco de la investigación.

Otra discusión por una presunta agresión

Beller también difundió una conversación del 11 de julio, en la que volvió a cuestionar a Cerimedo por un episodio de violencia.

“Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme, tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar”, escribió.

En el mismo mensaje, la mujer cuestionó las disculpas que, según afirmó, había recibido anteriormente.

Cerimedo respondió: “Te pedí disculpas de mil formas”, aunque luego acusó a Beller de querer continuar con el conflicto.

“Vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero vos no tenés límites tampoco”, sostuvo el consultor, según las capturas publicadas.

Los mensajes constituyen, según Beller, parte de la documentación que busca aportar para respaldar sus denuncias sobre episodios previos de violencia.

Una relación marcada por acusaciones

Beller y Cerimedo mantuvieron una relación de pareja y, de acuerdo con lo declarado por la abogada, vivían en el mismo condominio en Bolivia.

En sus declaraciones recientes, Beller aseguró que el vínculo había atravesado conflictos y episodios de violencia antes del ataque armado. También afirmó que había comenzado a conservar documentación y conversaciones porque temía que la situación pudiera agravarse.

La mujer sostiene además que tenía en su poder información y documentación relacionada con presuntos hechos de corrupción en Bolivia, y que parte de esas pruebas se encontraba en sus teléfonos celulares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estas acusaciones forman parte de una investigación que deberá determinar qué ocurrió tanto en los episodios denunciados de violencia como en el ataque a tiros.

De militante del MAS a crítica de Evo Morales

Beller tiene además una trayectoria política particular en Bolivia. En 2019 fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS), el espacio político de Evo Morales, pero posteriormente se alejó de ese sector y se convirtió en una fuerte crítica del expresidente.

En los últimos años se presentó como analista y activista política, y publicó columnas en medios bolivianos.

Cerimedo, en tanto, fue uno de los estrategas digitales vinculados a la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y también trabajó políticamente en Brasil. En Bolivia fue relacionado con el espacio de Rodrigo Paz Pereira.

La relación entre ambos quedó ahora bajo la lupa a partir de las denuncias de Beller, quien no solo responsabilizó a su expareja por el ataque armado sino que también comenzó a hacer públicas conversaciones que, según sostiene, documentan episodios anteriores de violencia.