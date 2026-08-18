La tenista de 19 años que ganó Roland Garros y se tomó un descanso del deporte

Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros 2026, enfrentó un nuevo desafío tras hacer historia en París. La tenista rusa, quien se convirtió en la décima campeona más joven de un Grand Slam en las últimas dos décadas, habló sobre su experiencia luego de ganar el torneo.

En una entrevista publicada en la página del Masters de Cincinnati, Andreeva comentó sobre las dificultades que encontró en los primeros torneos posteriores a su victoria. "Después de ganar en París, los primeros torneos no fueron fáciles porque a veces seguía pensando: ‘¡Guau, gané! ¡Sí! ¡Genial!’", explicó.

La joven tenista trabajó en su salud mental junto a su psicóloga y su entrenadora, Conchita Martínez, para quitarle peso a su conquista y afrontar los siguientes desafíos como una competencia más. "Intento afrontar Roland Garros como un torneo más que he ganado. Espero que eso me ayude y pueda seguir adelante", agregó Andreeva, quien ocupó el sexto lugar en el ranking mundial.

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La salud mental y el manejo de las emociones se volvieron una parte importante de su preparación. La tenista reveló que realizó un cambio significativo en su rutina para reencontrarse con su mejor versión en el tenis. "Me tomé un tiempo libre, casi dos semanas. No hice nada de ejercicio físico. Ni siquiera pensé en el tenis. Mis raquetas seguían en la valija. Ni siquiera las saqué. No quería verlas. Simplemente me tomé un tiempo para mí", relató Andreeva.

Andreeva también reflexionó sobre su relación con el deporte, destacando que durante toda su vida, el único descanso que tuvo del tenis fue de dos o tres días. "Si nos íbamos de vacaciones, seguíamos jugando todos los días para no perder la sensación de la pelota", indicó. Sin embargo, ahora la campeona de Roland Garros aprendió que descansar también forma parte de ser una deportista profesional. "Ahora estoy aprendiendo algo nuevo: que también es importante no pensar en el tenis, no jugar al tenis. Después, te sientes mejor en la cancha, tanto mental como físicamente", afirmó.