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EEUU impone sanciones a la presidenta de la CPI y a un fiscal por crímenes de guerra

El gobierno de Estados Unidos sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y al fiscal Abdoulaye Seye. Las medidas buscan frenar la investigación sobre crímenes en Afganistán, Irak y Gaza.

18/08/2026 | 18:43Redacción Cadena 3

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EEUU emite sanciones contra la presidenta y contra un fiscal de la CPI

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WASHINGTON — Estados Unidos ha decidido imponer sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y a uno de sus fiscales más destacados, Abdoulaye Seye. Esta acción forma parte de una campaña más amplia del gobierno estadounidense para desmantelar el tribunal, al que se le acusa de intentar procesar de manera injusta a soldados estadounidenses e israelíes por presuntos crímenes en Afganistán, Irak y Gaza.

Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos el martes. Las medidas congelan todos los activos que los sancionados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense o que pudieran interactuar con el sistema financiero del país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que "el gobierno de Trump ha sido claro: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato". Rubio enfatizó que Estados Unidos no tolerará lo que considera un ataque a la soberanía de los estados.

Esta acción representa la última medida del gobierno estadounidense contra la CPI, que ha sido criticada por investigar o juzgar a soldados y funcionarios políticos de naciones que no son miembros del tribunal, como es el caso de Israel y Estados Unidos.

La CPI ha reaccionado rápidamente a estas sanciones, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. En un comunicado, el tribunal señaló que estas medidas "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el sistema judicial internacional.

"Cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo", agregó la CPI.

Lectura rápida

¿Qué sanciones impuso EEUU?
Se impusieron sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al fiscal Abdoulaye Seye.

¿Por qué se aplican estas sanciones?
Se considera que la CPI intenta procesar injustamente a soldados estadounidenses e israelíes por crímenes de guerra.

¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de EEUU, con declaraciones de Marco Rubio.

¿Qué consecuencias tienen las sanciones?
Congelan activos en jurisdicciones de EEUU y afectan la interacción con su sistema financiero.

¿Cuál fue la respuesta de la CPI?
La CPI declaró que las sanciones socavan el Estado de derecho y el orden jurídico internacional.

[Fuente: AP]

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