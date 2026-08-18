Jorge Macri implementa medidas para frenar la venta de celulares robados en Buenos Aires

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto este martes con el objetivo de reforzar los controles sobre la compraventa y la reparación de celulares usados y evitar la comercialización de dispositivos robados.

"Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa", afirmó Macri en su cuenta de la red social X.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que mediante la firma del decreto se creó un registro de trazabilidad en la actividad, mientras que se declaró transitoriamente la emergencia en el rubro por un plazo de 90 días.

Además, se estableció la suspensión de las habilitaciones para llevar a cabo la venta y la adquisición de los teléfonos en determinados lugares de la Capital Federal considerados como "Zonas de Alta Criticidad" a raíz de delitos e infracciones vinculados a esta problemática.

"En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden", agregó el alcalde porteño.

Otra de las medidas dictadas en la norma sostiene que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control de comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.

La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los locales que no lo acrediten, por lo que los comercios deberán certificar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación.

Las primeras zonas de intervención serán Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

Durante la vigencia de la emergencia, dentro de esos puntos permanecerán suspendidos el comienzo y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

Agencia NA