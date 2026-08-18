Barcelona presentó a Rodri como refuerzo

“El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva”, dijo el mediocampista durante su presentación. Rodri fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona el 18 de agosto de 2026 y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Rodri llegó el lunes a Barcelona y el 18 de agosto completó el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. A las 13:00 firmó su nuevo vínculo, mientras que el anuncio oficial se conoció pasadas las 18:00, después de que un fleco demorara la comunicación. El jugador había cerrado así su salida del Manchester City, donde había llegado en 2019.

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Rodri explicó que la decisión se apoyó en un desafío deportivo y en el proyecto del equipo catalán. “Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas”, sostuvo. El mediocampista también reconoció que había recibido propuestas de otros clubes importantes, pero mantuvo al Barcelona como primera alternativa.

Hansi Flick fue uno de los factores que atrajeron a Rodri al Barcelona. “Es un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él. Tiene una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente, que te dice lo que quiere”, explicó. El español vinculó su llegada con la intención de aportar experiencia a un plantel joven.

El traspaso habría quedado establecido en unos 60 millones de euros, más otros 11 millones en variables. Rodri llega con 30 años, 14 títulos en su carrera —13 con el Manchester City y uno con el Atlético de Madrid— y el Balón de Oro que ganó en 2024. Su incorporación se concretó después del cierre de su etapa en el club inglés y quedó como uno de los movimientos confirmados del Mercado de Pases.

El plantel del Barcelona le dio a Rodri un “gran recibimiento”, según contó el propio futbolista. El nuevo refuerzo volverá a compartir equipo con Joan García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Eric García y Lamine Yamal, integrantes de la Selección de España. Sobre Lamine, dijo: “Lamine está teniendo un progresión espectacular y un rendimiento increíble”. También destacó a Marc Bernal, de 19 años: “Marc tiene una progresión espectacular, se ha repuesto increíble de la lesión. Espero ayudarle todo lo que pueda y enseñarle lo que estime”.

Rodri aseguró que está listo para empezar a entrenarse y que espera jugar cuanto antes tras una intervención ambulatoria en la espalda. “Estoy para entrenar con el equipo y, cuando el entrenador lo considere y haya cogido ritmo, ya estaré para jugar. Espero que sea lo antes posible”, afirmó. Su primera aparición pública junto al plantel será en la presentación del Barcelona por el Trofeo Joan Gamper, antes del partido ante Al Ahly, mientras inicia su preparación con el nuevo equipo.