El Plumerillo, el campamento donde San Martín preparó al Ejército de los Andes, vuelve a cobrar vida

En el día posterior al aniversario del fallecimiento de José de San Martín, una visita al histórico Campamento de El Plumerillo, en Mendoza, permitió redescubrir uno de los escenarios fundamentales de la historia argentina. Allí, el general preparó durante meses al Ejército de los Andes antes de iniciar, el 17 de enero de 1817, la campaña libertadora hacia Chile.

El predio conserva actualmente unas cuatro hectáreas de lo que fue un campamento mucho más extenso. Según explicó el historiador Roberto Tripoloni, el espacio llegó a tener una superficie cercana a 20 veces la actual.

La construcción del campamento comenzó en 1815, aunque su etapa de mayor actividad se concentró entre agosto de 1816 y enero de 1817. En ese período, San Martín convirtió el lugar en una verdadera base de operaciones para formar, equipar y preparar a miles de hombres para una campaña que implicaría atravesar la Cordillera de los Andes.

“Es bastante escaso, es llamativo esto, es muy poco tiempo”, explicó Tripoloni al referirse al período de preparación. El historiador destacó que los primeros soldados habían sido alojados en conventos y otros espacios cercanos al centro de Mendoza, pero el crecimiento del ejército hizo necesario contar con un lugar de mayores dimensiones.

Una logística monumental

Los números permiten dimensionar la magnitud de la empresa. El documento correspondiente al cruce registra 5.423 personas que integraron la expedición.

Para la Mendoza de aquel momento, que contaba con poco más de 12.000 habitantes, se trataba de una cifra extraordinaria.

A eso se sumaba una compleja logística para atravesar la Cordillera. El ejército debía trasladar alimentos, armas, municiones y todo lo necesario para la supervivencia de las tropas en un territorio donde tampoco abundaban recursos fundamentales como leña o pasturas.

El operativo incluyó además cerca de 10.000 mulas, indispensables para transportar hombres y provisiones por los caminos cordilleranos.

La dimensión de la tarea convierte al cruce de los Andes en una de las grandes proezas militares de la historia. San Martín no solo debía preparar soldados: tenía que crear una estructura capaz de movilizar a miles de personas y animales por uno de los terrenos más difíciles de la región.

Un museo donde la historia se puede tocar

Una de las particularidades de la propuesta actual de El Plumerillo es que busca alejarse del formato tradicional de museo.

El predio ofrece una experiencia inmersiva en la que los visitantes pueden encontrarse con representaciones teatrales de distintos personajes vinculados con el Ejército de los Andes y conocer cómo vivían los soldados.

Los visitantes pueden observar los espacios de descanso, conocer cómo eran los camastros, acercarse a elementos utilizados por las tropas e incluso ponerse una chaqueta militar.

La propuesta apunta especialmente al turismo educativo. Durante agosto, el lugar recibe a numerosos grupos escolares y permite que los estudiantes tengan contacto directo con una recreación de la vida cotidiana de quienes participaron de la campaña.

“En este museo sí se puede tocar”, es una de las premisas de la experiencia.

Las representaciones también permiten recrear distintos momentos de la vida de San Martín y de sus soldados. El objetivo es que la historia no quede limitada a documentos, objetos o vitrinas, sino que pueda ser experimentada a través de los sentidos.

La guerra de Zapa y las seis columnas

El Plumerillo también fue el centro desde el cual San Martín diseñó una estrategia de engaño destinada a desorientar a las fuerzas realistas.

La denominada “guerra de Zapa” incluyó acciones de espionaje, información falsa y movimientos destinados a hacer creer al enemigo que el ejército podía avanzar por distintos puntos.

Para concretar el plan, el Ejército de los Andes fue dividido en seis columnas que cruzaron la Cordillera por diferentes pasos.

Cinco de ellas recibieron sus instrucciones desde Mendoza, mientras que una partió desde Tucumán, pasó por La Rioja y atravesó la Cordillera por el paso de Comecaballos.

La estrategia permitió dispersar la atención del enemigo y facilitar el avance de las tropas hacia Chile.

El 17 de enero de 1817 comenzó la marcha

Después de meses de preparación, el enorme campamento quedó atrás. El 17 de enero de 1817, las tropas comenzaron el histórico cruce de los Andes.

El lugar que había concentrado durante meses la formación militar, la organización logística y la planificación estratégica quedó entonces vacío.

Hoy, más de dos siglos después, El Plumerillo busca recuperar aquella historia y acercarla a las nuevas generaciones.

La experiencia permite comprender que detrás de la figura consagrada de San Martín existió una tarea cotidiana de organización, entrenamiento y planificación, sostenida por miles de hombres y mujeres.

A través de sus recreaciones, personajes y espacios históricos, el sitio intenta que esa memoria vuelva a cobrar vida.

El recorrido también funciona como una invitación a conocer las raíces de la historia argentina y a comprender la dimensión de una campaña que, con recursos limitados y frente a enormes dificultades geográficas, terminó convirtiéndose en uno de los episodios centrales de la independencia sudamericana.

El Plumerillo permanece así como un lugar de memoria, pero también como un espacio vivo para volver a mirar la historia argentina desde sus protagonistas y desde la vida cotidiana de quienes hicieron posible el Ejército de los Andes.

Entrevista de Chema Forte.