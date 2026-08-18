Uruguay promueve la igualdad laboral para migrantes en conferencia internacional

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El ministro de Trabajo de Uruguay, Juan Castillo, defendió este martes la igualdad de derechos laborales entre los trabajadores migrantes y nacionales, y respaldó el Pasaporte de Habilidades promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una herramienta para facilitar la inserción laboral de las personas migrantes.

Castillo participó en Montevideo en la conferencia "Migración, Empleo y Desarrollo: Fortaleciendo Capacidades para la Inclusión Laboral en América Latina y el Caribe", organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT, en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo 2026.

Durante su intervención, el ministro destacó la tradición migratoria de Uruguay desde sus orígenes y señaló que el incremento de los flujos migratorios por razones económicas y políticas plantea la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan una integración efectiva.

"Hablar de población migrante es hablar de nosotros mismos", afirmó Castillo, quien subrayó que los trabajadores migrantes deben gozar de los mismos derechos laborales que los nacionales y contar con garantías efectivas contra la discriminación en los lugares de trabajo.

"Gozan de los mismos derechos. No hay posibilidad de que se compita entre trabajadores y trabajadoras por el puesto de trabajo", sostuvo.

El ministro puso especial énfasis en el Pasaporte de Habilidades de la OIT, una herramienta orientada a acreditar la experiencia y las competencias de los trabajadores para facilitar su reconocimiento y movilidad entre distintos países.

Castillo explicó que 15 países suscribieron recientemente en Colombia un protocolo común para avanzar hacia la futura implementación del mecanismo, que, a su juicio, permitiría a los trabajadores migrantes llegar a sus países de destino con un reconocimiento formal de su trayectoria y capacidades laborales.

"Esta herramienta permite la posibilidad de que la llegada de un migrante llegue con toda su historia, con sus conocimientos, y se le respete", afirmó.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, vinculó la migración con los desafíos demográficos que enfrenta Uruguay, particularmente el acelerado envejecimiento de su población.

El funcionario señaló que la incorporación de trabajadores jóvenes resulta necesaria para mantener el dinamismo económico y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

La conferencia "Migración, Empleo y Desarrollo" se celebró como actividad paralela a la Conferencia Regional de Población y Desarrollo 2026, que fue inaugurada este martes en Montevideo y extenderá sus sesiones hasta el jueves.