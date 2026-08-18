La NASA revela el cráter dejado por un cohete de SpaceX tras chocar en la Luna

FOTO: Imágenes de la NASA muestran cráter causado por un cohete de SpaceX que chocó en la Luna

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. — La NASA ha compartido imágenes detalladas del cráter resultante del impacto de un cohete de SpaceX en la Luna, gracias a su sonda espacial que orbita el satélite natural. Las fotografías, difundidas el martes, muestran la zona del impacto antes y después de la colisión.

El cohete Falcon de SpaceX se estrelló contra la superficie lunar el 5 de agosto, viajando a una velocidad de 8.700 km/h (5.400 mph) después de haber estado en el espacio durante más de un año. El lanzamiento original del cohete ocurrió en 2025, cuando se enviaron módulos de alunizaje privados para realizar experimentos y un pequeño rover, como parte de los esfuerzos de la NASA para promover la exploración lunar comercial.

Las imágenes recientes, capturadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, revelan que el cráter mide aproximadamente 18 metros (60 pies) de ancho y menos de 3 metros (10 pies) de profundidad. En las fotos se observan vetas oscuras y brillantes que se extienden desde el cráter, parecidas a las alas de una mariposa. Las áreas más oscuras representan el material excavado que había estado cerca de la superficie, el cual ha sido moldeado por el viento solar, rayos cósmicos y el impacto de micrometeoritos a lo largo de milenios. Por su parte, los rayos más brillantes indican la presencia de rocas y tierra recientes que fueron expulsadas de las capas más profundas.

La nave tomó estas imágenes una semana después de la colisión desde una altura de 96 kilómetros (60 millas), mientras se movía a 1,6 kilómetros (1 milla) por segundo. Los controladores de vuelo tuvieron que ajustar la inclinación de la nave para que las cámaras pudieran capturar la escena del impacto.

El Orbitador de Reconocimiento Lunar completa una órbita polar alrededor de la Luna cada dos horas, mientras el satélite natural rota bajo su trayectoria. Seis días después de la colisión, el área del choque se volvió visible para la sonda.

Además, la nave Danuri de Corea del Sur fue la primera en llegar a la zona para transmitir imágenes del impacto.