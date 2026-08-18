Boca vence a Recoleta y se acerca a los cuartos de Sudamericana: seguilo en vivo

Boca Juniors visita a Recoleta de Paraguay, con la intención de garantizar su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más relevante de América.

El encuentro se disputa desde las 19 en el Estadio Defensores del Chaco, con transmisión de Cadena 3. El árbitro asignado para el partido es el uruguayo Andrés Matonte, con su compatriota Leodán González en el VAR.

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Con una victoria contundente de 3-1 en el partido de ida, Boca se posiciona como el principal favorito para avanzar a la siguiente fase, gracias a los goles anotados por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

En la ronda anterior, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había logrado su clasificación tras superar a O'Higgins de Chile en una intensa serie de penales.

Boca fue superior desde el comienzo del partido y a los 30 minutos logró romper el cero de la mano de Santiago Ascacíbar.

Unos minutos más tarde, Sebastián Villa anotó su primer gol desde su vuelta al "Xeneize" y puso el 2-0.

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