Carmen Barbieri reflexiona sobre sus tensiones con Moria Casán y la nueva serie biográfica

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La conductora Carmen Barbieri recordó los "encontronazos" que tuvo con Moria Casán, en el marco del estreno de la tira biográfica de la diva, al tiempo que consideró que "bajo el ala de Moria, todo crece maravilloso".

"No vi la serie pero, por supuesto, que me llama la atención: no se habla de otra cosa y además Moria se lo merece porque es la más grande. Me contaron que está genial, con actrices maravillosas", empezó Carmen y añadió: "Bajo el ala de Moria, todo crece maravilloso".

Asimismo, Barbieri apuntó: "No tengo ningún problema y me encantaría que trabajemos juntas de nuevo. No sé por qué me preguntan si tengo algún problema con ella. Hemos tenido encontronazos, pero, ya que estoy grande, a las cosas que antes les daba cierta importancia pasaron a no ser la parte de la vida, sino una cosa más que pasa".

"Nunca empecé las peleas. Ella tiraba bocadillos y yo le contestaba, pero ahora estoy más tranquila. No me dolía, le hablaba a la par porque fue un momento y en el lugar", remató sobre el pasado, pero abrió una nueva brecha: "No me hace falta tener mi serie porque ya lo conté todo".

Agencia NA