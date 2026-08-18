Carmen Barbieri reflexiona sobre sus tensiones con Moria Casán y la nueva serie biográfica
La conductora se pronunció sobre la tira biográfica de Moria y los conflictos del pasado. Aseguró que no tiene problemas con ella y expresó su deseo de trabajar juntas nuevamente.
FOTO: Carmen Barbieri y Moria Casán.
Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La conductora Carmen Barbieri recordó los "encontronazos" que tuvo con Moria Casán, en el marco del estreno de la tira biográfica de la diva, al tiempo que consideró que "bajo el ala de Moria, todo crece maravilloso".
"No vi la serie pero, por supuesto, que me llama la atención: no se habla de otra cosa y además Moria se lo merece porque es la más grande. Me contaron que está genial, con actrices maravillosas", empezó Carmen y añadió: "Bajo el ala de Moria, todo crece maravilloso".
Asimismo, Barbieri apuntó: "No tengo ningún problema y me encantaría que trabajemos juntas de nuevo. No sé por qué me preguntan si tengo algún problema con ella. Hemos tenido encontronazos, pero, ya que estoy grande, a las cosas que antes les daba cierta importancia pasaron a no ser la parte de la vida, sino una cosa más que pasa".
"Nunca empecé las peleas. Ella tiraba bocadillos y yo le contestaba, pero ahora estoy más tranquila. No me dolía, le hablaba a la par porque fue un momento y en el lugar", remató sobre el pasado, pero abrió una nueva brecha: "No me hace falta tener mi serie porque ya lo conté todo".
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué dijo Carmen Barbieri sobre Moria Casán?
Recordó los encontronazos del pasado, pero expresó que no tiene problemas con ella y que le gustaría trabajar juntas nuevamente.
¿Qué opina sobre la serie biográfica de Moria?
Barbieri no ha visto la serie, pero la considera interesante y destaca que Moria se lo merece por su trayectoria.
¿Cómo se siente respecto a los conflictos anteriores?
Carmen mencionó que esos conflictos ya no son relevantes para ella y que ha madurado en su forma de ver las cosas.
¿Qué relación tiene actualmente con Moria?
Barbieri aseguró que no tiene problemas con Moria y que no entiende por qué se la cuestiona sobre esto.
¿Qué opina sobre tener su propia serie?
Carmen indicó que no necesita una serie porque ya ha contado su historia en otras ocasiones.
[Fuente: Noticias Argentinas]