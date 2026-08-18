TikTok investiga pagos entre usuarios a través de mensajes directos, según un informe

TikTok está desarrollando una nueva función que permitiría a los usuarios enviar dinero entre sí a través de mensajes directos, según un informe de Bloomberg. Si se implementa, esta característica utilizaría la opción TikTok Pay, que ya se encuentra disponible en el sudeste asiático para compras en TikTok Shop.

El informe menciona que se encontraron referencias a esta función potencial en el código oculto de la versión actual de la aplicación de TikTok para iPhone en Estados Unidos. El código sugiere que los destinatarios podrían "tocar para aceptar" los pagos, mientras que los remitentes podrían incluir mensajes con sus transferencias, similar a lo que ofrece Venmo.

TikTok indicó a Bloomberg que la función aún no se está probando, lo que sugiere que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Dado que la función aún está en desarrollo, no se sabe cuándo o si TikTok planea lanzarla ampliamente para el público.

La compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de TechCrunch.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que TikTok intenta expandirse hacia los servicios financieros. A principios de este año, Reuters informó que TikTok había solicitado a la autoridad bancaria de Brasil la aprobación para operar como una empresa de tecnología financiera que ofrece servicios de préstamos y pagos.

Aunque TikTok es ampliamente descrito como un gigante de las redes sociales, ha ido más allá de esa categoría al introducir funciones como búsqueda robusta, TikTok Shop, un mapa de descubrimiento local, juegos, reservas de hoteles y más. Al introducir pagos entre usuarios, TikTok competiría con servicios como Venmo y Zelle.

No solo TikTok está explorando esta opción, ya que X, anteriormente conocido como Twitter, también lanzó X Money recientemente, permitiendo a los usuarios enviarse dinero entre ellos.