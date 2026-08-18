Vuelven los "Chachos" a La Rioja: cómo funcionarán y quiénes los cobrarán

A partir del pasado lunes, el Gobierno de La Rioja puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como "Chachos".

Según detalló la administración de Ricardo Quintela, los mismos buscan reforzar los ingresos de las familias y reactivar la actividad comercial en un contexto de recesión y caída de recursos coparticipables.

La economía de La Rioja depende en gran medida de lo que ocurra en el gobierno provincial, que ha estado bajo el control del peronismo desde 1983.

El gobierno ha comenzado la entrega de 50.000 chachos a aproximadamente 80.000 empleados estatales, lo que representa un total de unos 4.000 millones de chachos en circulación. Sin embargo, advierten que no mueve mucho la economía, ya que la mayoría de los empleados utilizarán este dinero para pagar servicios públicos, todos del Estado.

El cronograma de pago se extenderá hasta el 24 de agosto, organizado según la terminación del DNI, y se distribuirá tanto en la capital como en el interior de la provincia.

Los Chachos mantienen una paridad de 1 a 1 con el peso. Actualmente, más de 800 comercios riojanos están adheridos, pero no todos los empleados recibirán la misma cantidad.

Informe de Eduardo German.