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Vuelven los "Chachos" a La Rioja: cómo funcionarán y quiénes los cobrarán

Según indicaron desde el gobierno riojano, los bonos buscan reactivar la actividad comercial.

18/08/2026 | 16:59Redacción Cadena 3

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FOTO: Vuelven los "Chachos" a La Rioja.

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A partir del pasado lunes, el Gobierno de La Rioja puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como "Chachos".

Según detalló la administración de Ricardo Quintela, los mismos buscan reforzar los ingresos de las familias y reactivar la actividad comercial en un contexto de recesión y caída de recursos coparticipables.

La economía de La Rioja depende en gran medida de lo que ocurra en el gobierno provincial, que ha estado bajo el control del peronismo desde 1983.

El gobierno ha comenzado la entrega de 50.000 chachos a aproximadamente 80.000 empleados estatales, lo que representa un total de unos 4.000 millones de chachos en circulación. Sin embargo, advierten que no mueve mucho la economía, ya que la mayoría de los empleados utilizarán este dinero para pagar servicios públicos, todos del Estado.

El cronograma de pago se extenderá hasta el 24 de agosto, organizado según la terminación del DNI, y se distribuirá tanto en la capital como en el interior de la provincia.

Los Chachos mantienen una paridad de 1 a 1 con el peso. Actualmente, más de 800 comercios riojanos están adheridos, pero no todos los empleados recibirán la misma cantidad.

Informe de Eduardo German.

Lectura rápida

¿Qué se puso en circulación?
Se pusieron en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como "Chachos".

¿Quién lo anunció?
La administración de Ricardo Quintela informó sobre la medida.

¿Cuándo comenzó la entrega?
La entrega de los Chachos comenzó el pasado lunes.

¿Dónde se distribuyen?
Se distribuyen en La Rioja, especialmente entre empleados estatales.

¿Por qué se implementa esta medida?
Se busca reforzar los ingresos de las familias y reactivar la actividad comercial en un contexto de recesión.

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