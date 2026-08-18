Estudiantes de Penn State involucrados en red de tráfico de cocaína: 14 acusados

STATE COLLEGE, Pensilvania, EE.UU. — Las autoridades revelaron que varios aspirantes a formar parte de una fraternidad en Penn State fueron forzados a cortar y empaquetar cocaína para una red de narcotráfico que operaba desde dos casas de fraternidad ubicadas fuera del campus.

Esta actividad ilícita fue expuesta el lunes, cuando el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, presentó cargos contra 14 individuos, entre los que se encuentran 13 estudiantes actuales o exalumnos de Penn State, en relación con la supuesta red de tráfico de drogas.

El principal acusado, Agostino Abbatiello, de 24 años, se entregó a las autoridades el martes, tras no comparecer a una audiencia programada el día anterior. Enfrenta múltiples cargos, incluidos los de posesión de narcóticos con intención de distribuir y conspiración, y fue encarcelado sin derecho a fianza.

Se dejó un mensaje al abogado de Abbatiello para solicitar comentarios sobre el caso.

Los documentos judiciales indican que la red de tráfico operó durante 2023 y 2024, facilitada por cantidades al por mayor de cocaína que dos de los acusados adquirieron a través de contactos en Filadelfia y Nueva York.

Según la información, las drogas eran cortadas y embolsadas principalmente en las casas de las fraternidades Sigma Chi y Delta Upsilon, utilizando como mano de obra a miembros de la fraternidad y aspirantes. Posteriormente, las sustancias eran distribuidas entre los estudiantes de Penn State.

Uno de los acusados afirmó que otro coacusado era el "mayor distribuidor de cocaína" en Penn State y que "se jactaba de cuánto dinero ganaba con la venta de cocaína". La oficina de Sunday confirmó que al menos cuatro de los acusados son estudiantes actuales.

"Esta es una conducta criminal muy grave. No hubo nada juvenil o infantil en este tipo de conducta", afirmó Sunday en una conferencia de prensa. "Esta era una organización de tráfico de alto nivel para esta región de Pensilvania".

Cuatro de los acusados enfrentan cargos por conspiración, manejo de ganancias de actividad ilícita, y otros delitos graves. Otros acusados también enfrentan cargos menores por posesión de drogas.

El padre de uno de los acusados, Paul Robinson, también enfrenta cargos por manipulación de pruebas y obstrucción de la justicia, tras haber tomado medidas para ocultar evidencia, incluyendo una caja fuerte que contenía drogas y efectivo.

Penn State informó que ha puesto a Delta Upsilon bajo suspensión provisional, mientras que Sigma Chi no está reconocida por la universidad y, por lo tanto, no está sujeta a su supervisión. El director ejecutivo de Delta Upsilon, Justin Kirk, indicó que cualquier persona vinculada a la red de drogas que tuviera lazos con la fraternidad fue expulsada o suspendida. Por su parte, el director ejecutivo de Sigma Chi, Michael Church, confirmó que los tres miembros acusados han sido suspendidos mientras se determina la naturaleza de las acusaciones.

"Esta conducta es una violación atroz de nuestros valores y no tiene cabida en nuestra fraternidad, comunidad o sociedad", concluyó Church.