Fallece Frank Beard, el emblemático baterista de ZZ Top, a los 77 años

FOTO: Muere a los 77 años Frank Beard, baterista de ZZ Top y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll

NUEVA YORK — Frank Beard, el reconocido baterista del trío texano de boogie rock ZZ Top, falleció a los 77 años. Beard fue fundamental en el ritmo de los grandes éxitos de la banda, incluyendo temas como "Sharp Dressed Man", "Legs" y "Gimme All Your Lovin'".

Su muerte ocurrió el martes en su rancho en Richmond, Texas, mientras recibía cuidados paliativos y rodeado de familiares, según informó su publicista Bob Merlis. Billy Gibbons, cofundador y guitarrista de la banda, expresó su dolor en un comunicado, destacando la pérdida de un amigo y colaborador valioso.

"Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante, como él había deseado", mencionó Gibbons.

ZZ Top ha vendido más de 50 millones de discos y ha tenido seis sencillos que alcanzaron el número 1 en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. La banda también cuenta con siete álbumes que han estado en el Top 10 del Billboard 200 y ha recibido tres nominaciones a los premios Grammy.

"He encontrado a la gente con la que estaba destinado a tocar. Nunca quise renunciar y nunca quise que me despidieran", reflexionó Beard en el documental de 2019 "ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas".