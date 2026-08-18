Fallece Frank Beard, el emblemático baterista de ZZ Top, a los 77 años
Frank Beard, baterista de ZZ Top y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, falleció a los 77 años en su rancho en Texas. Deja un legado musical inolvidable tras seis décadas de carrera.
FOTO: Muere a los 77 años Frank Beard, baterista de ZZ Top y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll
NUEVA YORK — Frank Beard, el reconocido baterista del trío texano de boogie rock ZZ Top, falleció a los 77 años. Beard fue fundamental en el ritmo de los grandes éxitos de la banda, incluyendo temas como "Sharp Dressed Man", "Legs" y "Gimme All Your Lovin'".
Su muerte ocurrió el martes en su rancho en Richmond, Texas, mientras recibía cuidados paliativos y rodeado de familiares, según informó su publicista Bob Merlis. Billy Gibbons, cofundador y guitarrista de la banda, expresó su dolor en un comunicado, destacando la pérdida de un amigo y colaborador valioso.
"Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante, como él había deseado", mencionó Gibbons.
ZZ Top ha vendido más de 50 millones de discos y ha tenido seis sencillos que alcanzaron el número 1 en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. La banda también cuenta con siete álbumes que han estado en el Top 10 del Billboard 200 y ha recibido tres nominaciones a los premios Grammy.
"He encontrado a la gente con la que estaba destinado a tocar. Nunca quise renunciar y nunca quise que me despidieran", reflexionó Beard en el documental de 2019 "ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas".
Lectura rápida
¿Quién fue Frank Beard?
Frank Beard fue el baterista de ZZ Top, una influyente banda de boogie rock.
¿Qué edad tenía al fallecer?
Beard falleció a los 77 años.
¿Dónde ocurrió su muerte?
Su muerte se produjo en su rancho en Richmond, Texas.
¿Cuál fue su legado musical?
Beard fue clave en el éxito de temas icónicos de ZZ Top y la banda ha vendido más de 50 millones de discos.
¿Cómo lo recordó Billy Gibbons?
Billy Gibbons lo describió como un amigo y colaborador valioso, destacando su innovador estilo de batería.
[Fuente: AP]