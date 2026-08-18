Colombia y Estados Unidos avanzan en la exención de aranceles para productos colombianos

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantuvo el martes una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, donde se abordaron los esfuerzos para lograr la suspensión temporal de los aranceles del 12,5% que impactan en las exportaciones colombianas.

Según lo informado por el mandatario, existe "disposición" por parte de la administración estadounidense para considerar la solicitud, lo que ha permitido que se inicien los trámites diplomáticos y comerciales necesarios.

"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito", señaló De la Espriella, según lo citado por el diario El Tiempo y la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, el presidente anunció que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajará a Washington para liderar los requerimientos técnicos y administrativos de esta negociación.

"Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia" tras el terremoto que afectó al país el 10 de agosto. "Ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas. También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos", añadió.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Rubio conversó con De la Espriella y aseguró que ya se han destinado $26,5 millones en asistencia humanitaria de emergencia, se han desplegado equipos de búsqueda y rescate, y se han realizado vuelos C-130 para apoyar la recuperación de Colombia.

De la Espriella también se comunicó el fin de semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le solicitó la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos, buscando aliviar a los empresarios en medio de las consecuencias económicas del terremoto que sacudió varias regiones del país el lunes.