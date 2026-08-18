Turismo Carretera: El próximo domingo, Paraná define a los que lucharán para ser campeones

FOTO: El TC cierra la Etapa Regular con su multitudinaria cita de Paraná

El Campeonato Argentino de Turismo Carretera 2026 cerrará su Etapa Regular el próximo domingo cuando caiga la bandera de cuadros de la 10ª Fecha en el Autódromo Parque Ciudad de Paraná -4.219 mts.- y consagre, además de al vencedor, a los doce clasificados para la 'Copa de Oro', el play-off de 5 carreras finales que abre un mini torneo para coronar al nuevo campeón de la temporada.

Castellano punteó casi toda la fase regular con Dodge y tiene mucha ventaja para sellar el primer puesto en Paraná

De estre grupo, el 'Pinchito' de Lobería está muy apuntado para terminar al tope y llevarse los 15 puntos de la fase regular. Pero debe la victoria obligatoria como requisito y ha sido crítico con la corrección de la regla técnica que lo beneficia con 10 kgs. menos de aquí al final de la temporada porque asegura no tener cómo quitarlos de su Challenger.

Gianini ganó el Torneo de Carreras Especiales y se metió en la Copa con el Mustang que Ford apoya con sus marcas oficiales -en la foto, con Pablo López-

Un sitial en el que cinco pilotos -aunque deban definir en qué orden- ya están clasificados desde la carrera anterior en San Juan: Jonatan Castellano -Dodge- 266.5 , Agustín Canapino -Chevrolet- 229.5, Otto Fritzler -Mercedes Benz- 226.5, José M. Urcera -Mercedes Benz- 218 y Juan P. Gianini -Ford- que ganó el 'mini torneo' de carreras especiales (7° en Rafaela y 2° en San Juan, superando por 3.5 puntos a Tobías Martínez -Chevrolet).

Canapino la tiene difícil, este año, para ganar la fase regular, pero tien la victoria y entra pisando fuerte a la Copa de Oro

Detrás suyo, Canapino y Fritzler sí descargarán peso hasta quedar parejos en 25 kgs. y ya tienen la victoria necesaria que les permitirá -también- comenzar el play-off con 8 puntos, cada uno. Urcera debe también la victoria, no tiene -prácticamente- chances para ganar la fase, pero, al igual que Gianini, tiene 6 carreras por delante para cumplir el requisito.

Fritzler y la muy rendidora cupé Mercedes del Maquin Parts son fuertes candidatos al título

Los 8 pilotos clasificados provisionalmente, detrás de estos, son: Marcos Landa -Chevrolet- 215, Hernán Palazzo -Toyota- 212, Mariano Werner -Ford- 208.5, Ignacio Faín -Torino- 208.5, Matías Rossi -Toyota- 208, Mauricio Lambiris -Ford- 205.5, Christian Ledesma -Chevrolet- 205 y Facundo Chapur -Torino- 185.

Werner, uno que recuperó la sonrisa, después de un comienzo con tropiezos; ya tiene la victoria y el rendimiento para ir por otro título

El paranaense del Mustang blanco y el cordobés del Torino son, entre ellos, los que tienen la victoria. La clasificación de Mariano es un hecho, si puede hacer una carrera normal, pero para 'Facu' la misma exclusión de San Juan que lo quitó de los 5 primeros del certamen, le acarrea una penalidad de 15 puestos de recargo en la clasificación que le pondrán las cosas muy difíciles para permanecer entre los 12.

'Manu' Urcera hizo un cambio estratégio de importancia, saltando del Toyota al Mercedes, en Posadas. Está entre los de arriba, pero debe el triunfo

Por ahora, los 3 de Último Minuto son: Elio Craparo -Ford- 170.5, Valentín Aguirre -Chevrolet- 170 y Juan Tomás Catalán Magni 167.5.

El 'Torpedo' de Arrecifes ya tiene la victoria y es un capital que lo ilusiona, aún sino ingresa entre los de la 'Copa'.

Santero es, quizá, el que tuvo el año más desparejo de los candidatos 'a priori' de la corona del TC. Aunque viene recuperando

Detrás de ellos, del 16° a 20° del certamen, para jugarse las últimas chances a todo o nada, vienen: Tobías Martínez -Chevrolet- 167, Julián Santero -BMW- 165.5, Josito Di Palma -Toyota- 164.5, Emiliano Spataro -Ford- 164 y Germán Todino 156.

Al crack sanjuanino, Tobías Martínez, la victoria en casa lo dejó con ganas de prenderse con el Camaro del RUS Med

Los dos cuyanos, Martínez y Santero, tienen la victoria y seguramente no querrán desperdiciar la oportunidad de mantenerse vivos -sea en la Copa o en los '3UM'- para ver si un buen 'sprint final' los deja a tiro de la chance de título.

Un campeonato que, por su formato y por las sorpresas que suele dar el TC, siempre parece muy abierto. Aunque, la fuerza de Chevrolet con el pentacamepeón Canapino y la de Mercedes Benz con su sobresaliente Otto Fritzler muestren un poco de ventaja la calidad, la consistencia y la efectividad de sus rendimientos.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de ACTC.org.ar