Shakira realiza visita inesperada a Colombia y se compromete a reconstruir escuelas afectadas

BOGOTÁ — La reconocida cantante colombiana Shakira llevó a cabo una visita inesperada a una zona de su país natal que fue severamente impactada por un terremoto el lunes. Durante su estadía, la artista anunció varios compromisos para la reconstrucción de escuelas y una universidad en la región, luego de que Colombia sufriera un devastador sismo la semana pasada.

La intérprete de "Hips Don’t Lie" recorrió las instalaciones de escuelas dañadas en Quibdó, la capital de la provincia del Chocó, donde se reportó que aproximadamente 40 escuelas colapsaron por completo y cientos más resultaron afectadas. "Lo que más me preocupa es que después de que pase al estado de emergencia se queden entonces esas escuelas sin reconstruir", manifestó Shakira a los medios, tras compartir momentos con los estudiantes, a quienes abrazó y fotografió. "Y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro y eso no lo podemos permitir".

En esta visita, Shakira estuvo acompañada por Howard Buffett, hijo del reconocido filántropo Warren Buffett, quien ha colaborado con la artista en el establecimiento de escuelas en la región. La fundación Howard G. Buffett trabajará junto a la Fundación Pies Descalzos de Shakira para reconstruir 10 escuelas. "Cuando ella llama, yo vengo", expresó Buffett durante la visita.

La cantante también destacó su intención de enfocar sus "esfuerzos personales" en la restauración de una universidad tecnológica que sufrió graves daños en Chocó. Anunció compromisos de financiamiento de 500.000 dólares cada uno, provenientes del FIFA Global Citizen Education Fund y de Live Nation, además de 250.000 dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinados a la reconstrucción de escuelas y para facilitar el regreso de los niños a las aulas.

El terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, afectó una extensa área del occidente de Colombia, dejando al menos 287 muertos y destruyendo más de 26.000 viviendas. Las autoridades han reportado que 194 personas están desaparecidas, mientras que otras estimaciones sugieren que la cifra podría superar las 4.100. Miles de centros educativos se vieron comprometidos.

El epicentro del sismo estuvo en Chocó, una de las regiones más empobrecidas del país, donde se estima que al menos 3.100 viviendas fueron destruidas, según el último informe del gobierno regional. "Es un lugar que amo, un lugar donde he visto crecer a nuestros estudiantes en nuestras aulas", compartió Shakira en un video difundido por el medio colombiano La FM.

La fundación de Shakira se ha enfocado durante 22 años en garantizar el acceso a la educación para jóvenes en Chocó y actualmente administra dos escuelas que han graduado a cientos de estudiantes. "De verdad quiero verlo reconstruirse otra vez", añadió.

Las organizaciones de ayuda y las autoridades continúan evaluando los daños en Chocó, una región del tamaño de Suiza con limitada comunicación y desplazamientos, donde la mayoría de los habitantes depende de ríos y caminos no pavimentados para conectarse con el resto del país.

La pobreza afecta a la mayoría de los 600.000 habitantes de Chocó, según cifras del gobierno nacional. La región es hogar de numerosas comunidades indígenas y afrocolombianas. "No hay palabras suficientes para consolar. No hay más soluciones mágicas para esto que se está viendo", afirmó Shakira durante su visita a una importante escuela secundaria en Quibdó.

"Pero lo que sí sé que hay es un compromiso, un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltar la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal", agregó la artista.

La ganadora del Grammy, famosa por éxitos como "Whenever, Wherever" y "La Tortura", ha sido una firme defensora del acceso a la educación. Recientemente, lideró el espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de Fútbol y se presentó en Copacabana, Brasil, ante una multitud de dos millones de personas.

Este anuncio de Shakira es el último de varios compromisos de personalidades colombianas y otros artistas latinoamericanos para asistir a Colombia y Venezuela. Artistas como Marc Anthony y Chayanne participaron en un concierto benéfico en Miami para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos en ambos países. Por su parte, Karol G se comprometió a igualar las donaciones de sus seguidores durante su serie de conciertos en Los Ángeles.