FOTO: Tiroteo en un colegio católico de Filipinas: un alumno asesina a su compañero y se suicida

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- En un trágico suceso en un colegio católico de Zamboanga, en el sur de Filipinas, un adolescente disparó y mató a un compañero, para luego quitarse la vida este martes.

El incidente fue transmitido en vivo a través de Facebook mediante una cámara corporal que portaba el atacante, según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas.

El ataque ocurrió en el campus de la escuela secundaria asociada a la Universidad Ateneo de Zamboanga. Según los reportes iniciales, el agresor, un estudiante de noveno grado, ingresó armado y disparó contra un docente, aunque no logró alcanzarlo. Posteriormente, el joven disparó contra otro alumno, quien falleció debido a las heridas. Luego, el atacante se quitó la vida.

Las autoridades confirmaron que el episodio quedó registrado y fue emitido en directo desde la cuenta de Facebook del agresor, la cual fue desactivada tras el suceso. Se están investigando las circunstancias que permitieron el ingreso de armas al establecimiento y el motivo detrás del ataque.

La rápida respuesta de las autoridades llevó a la evacuación del colegio y a la suspensión de las clases. Además de las dos víctimas fatales, se reportaron otras personas heridas durante el episodio, según los informes iniciales.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., condenó el ataque y ha ordenado una investigación para esclarecer los detalles del suceso.

Este evento marca el segundo tiroteo escolar mortal en Filipinas en menos de dos meses, siendo el más reciente un ataque en junio en una escuela de Tacloban que resultó en la muerte de tres estudiantes y alrededor de 20 heridos.