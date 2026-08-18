Inicia el juicio contra Meta por su supuesta adicción en redes sociales y daño a menores

FOTO: Empieza juicio por acusaciones de que Meta se vuelve adictiva y hace daño a niños

OAKLAND, California, EE.UU. — Este lunes se dieron inicio las declaraciones en el juicio que acusa a Meta Platforms de hacer adictivas sus redes sociales y causar daños a la salud de los menores.

En el tribunal federal de California, los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey buscan una sanción económica que podría alcanzar hasta 1,4 billones de dólares, además de exigir modificaciones en la operación de Facebook e Instagram. En total, 29 estados demandaron al gigante tecnológico en 2023 por cuestiones de seguridad y privacidad de los menores, mientras que otros 25 estados se preparan para llevar su caso a juicio en el futuro. Adicionalmente, Meta enfrenta demandas en tribunales estatales.

La acusación sostiene que la compañía contribuye a una crisis de salud mental en los jóvenes, al diseñar intencionadamente funciones que vuelven adictivas sus plataformas. También se alega que Meta recopila datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento parental, violando así la ley federal.

Megan O’Neill, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California, presentó el caso ante los jurados durante las declaraciones iniciales. "Escucharán que Meta tenía conocimiento sobre cómo funcionan los cerebros de los niños", afirmó O’Neill, mencionando aspectos como su búsqueda constante de recompensas, su sensibilidad a la retroalimentación social y su capacidad aún en desarrollo para controlar impulsos.

Meta, por su parte, ha indicado que investigó estas vulnerabilidades y está dispuesta a realizar cambios en Instagram para abordar estas preocupaciones.

O’Neill destacó que el estudio titulado "Los jóvenes son los mejores" de Meta revelará que, para la compañía, "los niños son el producto". Meta ha reiterado su confianza en su defensa, afirmando estar orgullosa de su historial en la protección de los adolescentes y de los esfuerzos realizados para desarrollar medidas de protección a lo largo de los años.

La jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers supervisa el proceso, que se estima durará seis semanas. Durante este tiempo, se espera la declaración del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y de otros ejecutivos y ex empleados de la empresa. Gonzalez Rogers, nombrada por el presidente Barack Obama en 2011, ha liderado varios casos complejos relacionados con grandes tecnológicas, incluyendo demandas contra OpenAI y Apple.

Si Meta pierde el juicio, el tribunal tendrá la autoridad para determinar la sanción económica, aunque expertos legales consideran poco probable que esta ascienda a 1,4 billones de dólares. O’Neill aclaró que este caso no se centra en un individuo o niño en particular, sino en un esfuerzo por responsabilizar a Meta.

Este juicio se suma a una serie de demandas contra Meta Platforms y otras redes sociales como YouTube, TikTok y Snap, que enfrentan acusaciones de dañar a los jóvenes, recopilar datos ilegalmente y diseñar sus plataformas para fomentar la adicción.