Elina Svitolina se baja del Abierto de Cincinnati por una lesión en el tobillo derecho
La tenista ucraniana Elina Svitolina se retiró del Abierto de Cincinnati por una lesión en el tobillo derecho, que le impidió participar en su partido de tercera ronda.
FOTO: Svitolina se retira del Abierto de Cincinnati por lesión en el tobillo derecho
MASON, Ohio, EE.UU. (AP) — Elina Svitolina se vio obligada a retirarse del Abierto de Cincinnati el martes, justo antes de su encuentro de tercera ronda, debido a una lesión en el tobillo derecho que sufrió recientemente en Toronto.
"Lamentablemente, hice todo lo posible por recuperarme, pero no me recuperé lo suficientemente (rápido) como para estar lista para mi próxima ronda", expresó Svitolina. "Los médicos me han aconsejado tomarme un poco de tiempo para descansar y recuperarme por completo. Tenía muchas ganas de jugar aquí. Tuve un gran partido aquí hace dos noches. Me da mucha pena tener que retirarme de esta ronda".
La tenista, que ocupa el puesto número 9 en el ranking, estaba programada para enfrentarse a Xiyu Wang el martes. Como resultado de esta retirada, Wang avanzará automáticamente a la cuarta ronda, donde competirá el miércoles contra la estadounidense Madison Keys.
Durante el segundo set de su partido de remontada en la segunda ronda del domingo frente a Tereza Valentova, Svitolina solicitó un tiempo muerto médico para que le examinaran el tobillo derecho, pero a pesar de la molestia, logró recuperarse y salvó siete puntos de partido para ganar el set.
Lectura rápida
¿Quién se retiró del Abierto de Cincinnati?
Elina Svitolina se retiró debido a una lesión en el tobillo derecho.
¿Cuál fue la razón de su retirada?
La tenista sufrió una lesión en el tobillo derecho en Toronto.
¿A quién iba a enfrentar Svitolina?
Iba a jugar contra Xiyu Wang en la tercera ronda.
¿Qué hará Xiyu Wang ahora?
Xiyu Wang avanzará a la cuarta ronda automáticamente.
¿Qué ocurrió en su partido anterior?
Svitolina pidió un tiempo muerto médico por su tobillo durante su victoria ante Tereza Valentova.
[Fuente: AP]