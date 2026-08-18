La influencia de los centros de datos en las elecciones a gobernador en EE.UU. crece notablemente

FOTO: La política de los centros de datos influye cada vez más en las elecciones a gobernador en EE.UU.

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. — Los gobernadores de varios estados están modificando sus posturas sobre los centros de datos, especialmente a medida que se aproximan las elecciones de mitad de mandato. La creciente preocupación pública hacia estos grandes consumidores de energía, que facilitan la inteligencia artificial y la computación en la nube, ha llevado a muchos a replantear sus políticas.

Las contiendas por la gobernación en varios de los estados más importantes del país están marcadas por la oposición a los centros de datos, lo que afecta tanto a las elecciones locales como a la carrera presidencial. En este contexto, el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, anunció que su administración ya no priorizará los permisos para estos proyectos ni otorgará exenciones fiscales significativas si no cumplen con estándares específicos.

Shapiro, considerado un potencial candidato presidencial en 2028, enfrenta creciente presión de su oponente republicana, Stacy Garrity, en un estado donde las comunidades se oponen a las propuestas de nuevos centros de datos. "Estamos viendo una cantidad inaceptable de propuestas especulativas que inundan nuestro estado, muchas de las cuales son impulsadas por desarrolladores que no tienen en cuenta a las comunidades locales", afirmó Shapiro.

Las medidas que se están considerando incluyen la obligación de que los centros de datos paguen el costo total de su electricidad, la limitación del uso de agua y la implementación de campañas de acercamiento a las comunidades locales.

En Texas, la candidata demócrata Gina Hinojosa ha lanzado un anuncio televisivo en áreas rurales, criticando al gobernador republicano Greg Abbott por favorecer a las empresas de centros de datos en detrimento de los residentes rurales. Hinojosa busca capitalizar el descontento que sienten muchos en estas áreas, donde los centros son vistos como una amenaza a la vida rural y los recursos hídricos.

La oposición a los centros de datos no es un fenómeno nuevo, pero ha cobrado impulso. En el pasado, tanto Shapiro como Abbott habían fomentado la llegada de estos centros a sus estados, pero ahora están adoptando un enfoque más crítico. Abbott ha ordenado a los reguladores que aseguren que los texanos no paguen más por la electricidad debido a estos centros y ha suspendido nuevos proyectos hasta que se realicen las evaluaciones necesarias.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha conseguido que se imponga una moratoria de tres años a las exenciones fiscales para centros de datos, a las que antes había apoyado. En Nueva York, Kathy Hochul ha prohibido temporalmente la construcción de grandes centros de datos para implementar medidas de protección ambiental y para la red eléctrica del estado.

En Illinois, el gobernador JB Pritzker ha detenido la aprobación de nuevas exenciones fiscales hasta que se establezcan estándares más estrictos para los centros de datos. En Ohio, los candidatos a la gobernación han presentado propuestas que exigen que los desarrolladores cumplan con requisitos más rigurosos antes de poder construir.

A pesar del creciente descontento, la oposición a los centros de datos no siempre se traduce en éxito electoral. En Wisconsin, el candidato demócrata a gobernador, David Crowley, ganó por un estrecho margen, a pesar de que su oponente había centrado su campaña en una moratoria sobre la construcción de centros de datos. Crowley ha adoptado una postura más matizada, sugiriendo que las comunidades locales deberían tener el poder de veto sobre estos proyectos, al tiempo que reconoce la importancia económica de los centros de datos.

En resumen, la política de los centros de datos está cada vez más entrelazada con las elecciones a gobernador en EE.UU., impulsada por la creciente presión pública y el deseo de los políticos de responder a las preocupaciones de sus electores.