Wall Street cae y el petróleo sube ante el estancamiento de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Wall Street operaba este martes con fuertes bajas, mientras el precio del petróleo avanzaba ante el creciente temor de los inversores por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances para extender el alto el fuego.

La presión se concentró especialmente sobre las acciones tecnológicas, afectadas además por el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que alcanzaron niveles máximos de varios años.

Hacia media mañana, el Dow Jones perdía 132,55 puntos (-0,25%), hasta las 53.327,23 unidades. El S&P 500 retrocedía 0,46%, a 7.709,69 puntos, mientras que el Nasdaq descendía 1,04%, hasta las 26.368,96 unidades.

El VIX, conocido como el "índice del miedo" de Wall Street, subía 4,7% y alcanzaba los 15,91 puntos, su mayor nivel en aproximadamente dos semanas.

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Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán

La incertidumbre aumentó después de que Irán advirtiera que adoptará una postura militar "totalmente ofensiva", mientras que Estados Unidos descartó extender el acuerdo de alto el fuego que expiró el lunes 17 de agosto.

La falta de avances en las conversaciones de paz volvió a poner en primer plano el riesgo de una escalada del conflicto y sus posibles consecuencias sobre el mercado energético.

En ese contexto, los futuros del Brent subían alrededor de 0,5%, hasta cerca de los US$91 por barril, mientras que el WTI avanzaba hacia los US$85.

El sector energético del S&P 500 era, de hecho, uno de los pocos que mostraba avances, con una suba de 1,4%.

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Los bonos también presionan a las acciones

Otro de los focos de preocupación para los inversores estuvo en el mercado de deuda estadounidense.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó su nivel más elevado desde 2007, mientras que la tasa del bono a 10 años se ubicaba en torno al 4,72%, cerca de su máximo desde enero de 2025.

El aumento de las tasas encarece el financiamiento y reduce el atractivo relativo de las acciones, especialmente aquellas cuyos precios dependen de expectativas de ganancias futuras.

"Los rendimientos están preocupando a la gente porque presagian un entorno más restrictivo y porque va a resultar más caro pedir dinero prestado", explicó Kim Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners.

La especialista también señaló el impacto sobre las compañías vinculadas a inteligencia artificial, donde los plazos para recuperar las inversiones son todavía inciertos.

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Nvidia y Meta, entre las tecnológicas más castigadas

Las grandes empresas tecnológicas y de crecimiento encabezaban las pérdidas.

Nvidia retrocedía alrededor de 2%, mientras que Meta Platforms caía 3%. En este último caso, la baja coincidía con el inicio de los alegatos en un juicio federal en California relacionado con acusaciones sobre el impacto de las redes sociales en menores.

El sector de Tecnología de la Información del S&P 500 descendía 1,5%, mientras que el índice Philadelphia SE Semiconductor, que agrupa a fabricantes de chips, perdía 3,7% y tocaba su menor nivel de la semana.

El escenario combina así dos factores que complican particularmente a las empresas tecnológicas: tasas de interés más elevadas y un contexto internacional marcado por una mayor incertidumbre geopolítica.

Klarna se desplomó y Home Depot avanzó

Entre las acciones que tuvieron movimientos destacados, Klarna se hundía 20,5%, pese a haber presentado resultados trimestrales superiores a las expectativas. La compañía de pagos "compre ahora, pague después" redujo parte de sus proyecciones para 2026, principalmente por sus perspectivas para Alemania.

En sentido contrario, Home Depot avanzaba 0,7% luego de informar ganancias e ingresos mejores a los previstos. Sin embargo, su director financiero, Richard McPhail, advirtió que los consumidores continúan inclinándose por proyectos de menor magnitud.

Las tasas elevadas también impactaron sobre el mercado inmobiliario: la tasa hipotecaria promedio de largo plazo se acercó a su nivel más alto en un año, mientras que un informe mostró que los constructores estadounidenses iniciaron menos viviendas nuevas de las esperadas durante el último mes.

Europa y Asia operaron con resultados dispares

La tendencia negativa también se reflejó de manera dispar en los principales mercados internacionales.

En Europa, el FTSE 100 británico subía 0,14%, mientras que el DAX alemán cedía 0,71% y el CAC 40 francés retrocedía 0,72%.

En Asia, las pérdidas fueron más pronunciadas: el Nikkei 225 de Japón cayó 2,54% y el Kospi surcoreano perdió 1,55%.

En cambio, el Hang Seng de Hong Kong avanzó apenas 0,07% y el Shanghai Composite de China ganó 0,19%.

El mercado global sigue así atento a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras los inversores evalúan el impacto que una eventual prolongación de las tensiones podría tener sobre el petróleo, la inflación y las tasas de interés.