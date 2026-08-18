Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, el dólar oficial se posiciona en un valor de $ 1.515 para la venta, mientras que su precio de compra es de $ 1.465. Este tipo de cambio, que es fijado por el Banco Central, es el que rige para las operaciones comerciales y es el más utilizado en transacciones corrientes.

Por otro lado, el dólar blue, que circula de manera informal, se cotiza a $ 1.555 para la venta y $ 1.535 para la compra. Esta brecha con el dólar oficial se ha incrementado en los últimos días, lo que genera preocupación entre los consumidores y analistas económicos, quienes observan la presión que esto ejerce sobre la inflación.

En el ámbito financiero adicionalmente encontramos el dólar bolsa, que se consigue a $ 1.522.1 en la venta y $ 1.520.9 en la compra. Este tipo de cambio se calcula a través del Mercado de Valores, permitiendo la adquisición de dólares mediante la compra y venta de acciones en la bolsa. En este sector, también se incluye el dólar contado con liquidación que se encuentra a $ 1.581 para la venta y $ 1.580.3 para la compra, lo que sirve para mover capitales de una moneda a otra de forma legal.

Otro formato relevante es el dólar cripto, que cotiza actualmente a $ 1.579.72 en la venta y $ 1.576.39 en la compra. Este tipo de cambio se utiliza en transacciones de criptomonedas y responde a las tendencias del mercado digital.

Además, el uso del dólar tarjeta es cada vez más común, especialmente para quienes viajan al exterior o realizan compras en moneda extranjera. En este caso, el tipo de cambio es más elevado, alcanzando los $ 1.969.5 para la venta y $ 1.904.5 para la compra. Este aumento se justifica por los impuestos adicionales que aplican las entidades bancarias y el gobierno nacional.

Es importante tener en cuenta que la variación entre estas diferentes cotizaciones puede reflejar la situación macroeconómica del país. La inflación, la oferta y demanda de divisas, así como la intervención del Estado en el mercado son factores clave que influyen en su comportamiento. En específico, la falta de confianza en el peso argentino hace que la población busque refugio en el dólar, incrementando la demanda de las cotizaciones paralelas.