El riesgo país superó los 500 puntos y alcanzó su nivel más alto desde mayo

El riesgo país argentino volvió a superar los 500 puntos básicos y alcanzó este martes su nivel más alto desde fines de mayo, en una jornada marcada por nuevas pérdidas de los bonos en dólares y una mayor cautela entre los inversores.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a 506 puntos, con una suba de 18 unidades. De esta manera, se alejó nuevamente de los 400 puntos que había alcanzado semanas atrás y acumuló un incremento superior a los 60 puntos durante agosto.

El comportamiento del índice refleja el deterioro reciente de los activos argentinos frente a otros mercados emergentes y vuelve a poner el foco de los inversores en los factores económicos y políticos locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué mide el riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos soberanos argentinos y la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados activos de referencia por su bajo riesgo.

El indicador EMBI+ de JP Morgan funciona así como una referencia sobre la percepción de los mercados acerca de la capacidad y la voluntad de un país para afrontar sus compromisos de deuda.

Cuando el índice aumenta, significa que los inversores exigen un mayor rendimiento para mantener o adquirir deuda argentina, lo que refleja una mayor percepción de riesgo.

El indicador había llegado a un mínimo superior a ocho años, de 403 puntos, pero desde entonces inició una tendencia ascendente.

Bonos argentinos: una caída que se profundizó en agosto

El deterioro del riesgo país se produjo en paralelo con una baja de los bonos argentinos denominados en dólares.

Los títulos conocidos como hard dollar, entre ellos los Bonares y Globales, acumulan durante agosto una pérdida promedio cercana al 4%.

Para Cohen Aliados Financieros, después de varios meses en los que los bonos argentinos tuvieron un comportamiento superior al de otros mercados emergentes, el escenario comenzó a cambiar y los inversores volvieron a concentrarse en los fundamentos de la economía local.

La firma también señaló que la actividad económica todavía no logra consolidar una recuperación homogénea y que las perspectivas hacia 2027 comienzan a tener mayor peso en las decisiones de los inversores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El contexto internacional también influye

El escenario externo también agrega presión sobre los activos argentinos.

El aumento de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense incrementó el costo de financiamiento y redujo el atractivo relativo de los activos considerados más riesgosos.

En ese contexto, Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, explicó que el riesgo país se alejó de los niveles de 400 puntos debido a una combinación de mayor volatilidad internacional y un menor ritmo de compras del Banco Central en el mercado oficial de cambios.

El especialista advirtió además que, a medida que se acerque el ciclo electoral de 2027, ganarán importancia para los mercados factores como el empleo, los salarios reales y el humor social, además de las tasas internacionales, los términos del intercambio y la evolución de las reservas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los analistas apuntan cada vez más a factores locales

Más allá del escenario internacional, distintas consultoras coinciden en que los factores internos tienen un peso creciente en la reciente caída de los bonos argentinos.

Desde GMA Capital destacaron que, pese a la relativa estabilidad del dólar mayorista, que se mantuvo en torno a los $1.492, esa calma no se trasladó a otros activos argentinos.

La firma señaló que, mientras los bonos de mercados emergentes se mantuvieron relativamente estables y los títulos del Tesoro estadounidense tampoco registraron grandes movimientos, los bonos argentinos continuaron perdiendo valor.

En la misma línea, IEB sostuvo que la renta fija argentina dejó de acompañar el comportamiento de los mercados internacionales y atribuyó el desacople a una combinación de condiciones financieras globales más restrictivas, señales políticas y una recuperación económica dispar entre sectores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Reservas, controles y elecciones de 2027

La Fundación Mediterránea también puso el foco en cuestiones estructurales de la economía argentina. Entre ellas mencionó la situación de las reservas internacionales, las restricciones a los movimientos internacionales de capitales y el historial de incumplimientos de deuda.

La entidad consideró que estos antecedentes siguen afectando la percepción de los inversores sobre la Argentina frente a otros países de la región.

Otro factor señalado por los analistas es la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo económico después de cada elección presidencial. La posibilidad de cambios significativos en la política económica vuelve a ser considerada por los mercados a medida que se aproxima 2027.

Por su parte, la Consultora 1816 vinculó el reciente desempeño de los bonos y las acciones con la dinámica cambiaria y con las últimas encuestas electorales. Según su análisis, el mercado comenzó a incorporar señales de menor aprobación del Gobierno de Javier Milei.

Además, advirtió que los datos de actividad muestran una economía con una recuperación desigual, especialmente en los sectores más intensivos en empleo.

Así, el riesgo país vuelve a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos, en un escenario donde la evolución de las reservas, el mercado cambiario, la actividad económica y las expectativas políticas hacia 2027 serán determinantes para definir si la deuda argentina puede recuperar el terreno perdido en las últimas semanas.