Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere antes de morir: el llamado al 911 y qué se sabe
La actriz de Héroes fue encontrada sin vida en un departamento de Carolina del Sur. La Policía descartó inicialmente signos de violencia y circunstancias sospechosas.
18/08/2026 | 15:58Redacción Cadena 3
FOTO: Hayden Panettiere
Las últimas horas de Hayden Panettiere transcurrieron en un departamento del complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, donde la actriz fue encontrada sin vida el domingo. Tenía 36 años y había viajado desde Los Ángeles apenas un día antes.
La secuencia comenzó el sábado, cuando Panettiere llegó a Carolina del Sur acompañada por Brian Hickerson, su pareja intermitente desde 2018. Ambos se instalaron en una unidad utilizada como Airbnb dentro del complejo.
Un vecino contó a Page Six que no había advertido la presencia de la actriz y que tampoco la vio salir del departamento durante su estadía.
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La actriz de 36 años fue encontrada sin signos vitales en Carolina del Sur. Las autoridades localizaron una dosis del fármaco antídoto de opioides sobre el colchón y la autopsia preliminar descartó traumatismos y criminalidad.
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El llamado al 911 y los minutos finales
A las 13:51 del domingo, una persona llamó al servicio de emergencias 911 para informar que había una mujer en paro cardíaco en el domicilio.
En los registros de la emergencia quedó asentada inicialmente una referencia a una posible sobredosis. Los equipos médicos llegaron al lugar y comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Dos ambulancias participaron del operativo. Los paramédicos realizaron compresiones torácicas y aplicaron soporte vital cardíaco avanzado, pero no lograron recuperar sus signos vitales.
A las 14:32, Panettiere fue declarada muerta en el lugar.
La Policía de Greenville informó que, hasta ese momento, la investigación no había detectado signos de violencia ni circunstancias sospechosas. La causa oficial del fallecimiento quedó pendiente de los estudios forenses.
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El informe preliminar descarta una muerte violenta, y el caso continúa bajo investigación.
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Dos hombres fueron vistos frente al departamento
Un vecino relató que observó a dos hombres sentados en las inmediaciones del departamento mientras trabajaban los agentes policiales.
Según su descripción, ambos parecían estar conmocionados, permanecían en silencio y tenían la cabeza agachada. El testigo no pudo confirmar si uno de ellos era Hickerson.
Los efectivos permanecieron en el lugar durante varias horas. Cerca de las 20, la Policía se retiró y posteriormente llegó el vehículo del médico forense.
Una vida marcada por la fama y las dificultades personales
Panettiere alcanzó reconocimiento mundial durante su adolescencia gracias a su papel de Claire Bennet en la serie Héroes. También participó en producciones como Nashville, Scream 4, Sueños sobre hielo y Bichos: una aventura en miniatura.
La actriz había hablado públicamente en distintas oportunidades sobre sus problemas de adicción y salud mental.
En los meses previos a su muerte también atravesó complicaciones físicas. En marzo había sido vista utilizando muletas en el aeropuerto de Los Ángeles y posteriormente contó que sufría una lesión en los nervios de la zona baja de la espalda que le impedía mover correctamente un pie.
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En medio del dolor, los fanáticos y allegados, los fanáticos compartieron la última publicación que hizo la actriz en su perfil de Instagram.
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Su relación con Brian Hickerson
La presencia de Brian Hickerson junto a Panettiere volvió a poner el foco sobre una relación que había estado marcada por episodios de violencia doméstica.
En 2021, Hickerson recibió una condena de 45 días de prisión luego de declararse culpable en una causa por lesiones contra una pareja. Además, fue sometido a libertad condicional, tuvo que realizar un programa sobre violencia doméstica y recibió una orden de alejamiento.
En mayo de 2026, el propio Hickerson reconoció públicamente que había ejercido violencia contra la actriz.
La pareja, sin embargo, había retomado el contacto antes del viaje a Carolina del Sur.
Hayden Panettiere y la difícil relación con su hija
La actriz era madre de Kaya Klitschko, de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
En 2018, Panettiere había otorgado mediante documentos legales la custodia completa de la niña a Klitschko.
Su representante confirmó el fallecimiento y la describió como una persona que había llevado "amor y alegría" a quienes la conocieron y a millones de espectadores.
Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte. La información disponible hasta ahora no permite establecer oficialmente una causa, mientras continúan los estudios forenses.
Lectura rápida
¿Quién fue encontrada sin vida en Carolina del Sur?
Hayden Panettiere fue encontrada sin vida en un departamento en Greenville, Carolina del Sur.
¿Cuándo ocurrió el fallecimiento?
El fallecimiento de Panettiere fue reportado el domingo, tras un llamado al 911 a las 13:51.
¿Dónde se encontró a Hayden Panettiere?
La actriz fue encontrada en un departamento del complejo Judson Mill Lofts.
¿Cómo se desarrollaron los eventos antes de su muerte?
Panettiere llegó a Carolina del Sur el sábado, acompañada por Brian Hickerson, y se instaló en un Airbnb.
¿Por qué se mantiene abierta la investigación?
Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Panettiere, y la causa oficial del fallecimiento está pendiente de estudios forenses.