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El Pentágono solicita auditoría de alianzas entre 30 universidades y entidades extranjeras

El Departamento de Defensa de EE.UU. exige a 30 universidades que revisen sus alianzas con instituciones, principalmente chinas, para proteger la investigación nacional de posibles riesgos.

18/08/2026 | 16:26Redacción Cadena 3

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El Pentágono ordena auditar alianzas de 30 universidades con instituciones extranjeras

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha instruido a 30 universidades a realizar una auditoría de sus vínculos con instituciones extranjeras, en su mayoría chinas, en un contexto donde el gobierno del presidente Donald Trump evalúa la creciente influencia de China a nivel global.

Las instituciones educativas podrían enfrentar la pérdida de financiamiento si no llevan a cabo la revisión y eliminan cualquier acuerdo considerado problemático en un plazo de dos semanas. El Pentágono ha manifestado que la medida busca proteger la investigación financiada por contribuyentes de posibles robos y explotación.

En un comunicado, Emil Michael, director de tecnología del Pentágono, afirmó: "El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con las alianzas académicas que comprometan nuestra seguridad nacional".

Si bien el comunicado no menciona a las universidades específicas, un funcionario federal que solicitó el anonimato indicó que entre las instituciones se encuentran la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins.

Hasta el momento, las universidades no han emitido comentarios sobre la situación.

Sarah Spreitzer, vicepresidenta del American Council on Education, expresó su preocupación ante el anuncio, sugiriendo que podría insinuar, sin pruebas, que las instituciones están incurriendo en irregularidades.

El mes anterior, el Pentágono había hecho pública una lista actualizada de 130 instituciones extranjeras acusadas de participar en actividades que podrían poner en riesgo los esfuerzos de investigación y desarrollo financiados por el gobierno estadounidense.

A pesar de que la mayoría de estas instituciones son chinas, también se han incluido varias de Irán y Rusia.

La auditoría se produce en un momento en que el gobierno de Trump expresa preocupación por las actividades chinas en el continente americano, oponiéndose a la inversión china en puertos y proyectos de infraestructura en la región.

Además, el Departamento de Justicia está investigando si la Universidad de Harvard permite a donantes chinos establecer becas que excluyan a estudiantes estadounidenses, sumando presión sobre la prestigiosa institución.

Un portavoz de la embajada china declaró que el país se opone a la politización de los intercambios académicos y científicos, instando a Estados Unidos a adoptar una postura más abierta y justa.

El comunicado de la embajada subraya que "el lado de Estados Unidos debería abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y fomentar un entorno justo y no discriminatorio para los intercambios educativos entre ambos países".

La primera versión de la lista de instituciones fue elaborada durante el primer mandato de Trump con la colaboración del American Council on Education. Spreitzer mencionó que muchas de las instituciones miembro han optado por distanciarse de las alianzas de investigación con las entidades mencionadas en los años siguientes, y expresó su preocupación por la posible responsabilidad de las universidades en acuerdos anteriores a la creación de dicha lista.

"No apreciamos la insinuación de que no somos buenos socios en materia de seguridad de la investigación, dado que ayudamos a crear esta lista y hemos colaborado con el gobierno federal cuando ha habido preocupaciones de seguridad nacional", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué ha ordenado el Pentágono?
El Pentágono ha solicitado que 30 universidades auditen sus alianzas con instituciones extranjeras, principalmente chinas.

¿Por qué se realiza esta auditoría?
Para proteger la investigación financiada por los contribuyentes de posibles robos y explotación.

¿Qué consecuencias enfrentan las universidades?
Podrían perder financiamiento si no completan la revisión y eliminan acuerdos problemáticos en dos semanas.

¿Qué instituciones están involucradas?
Se mencionan la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins.

¿Qué dice China al respecto?
China se opone a la politización de los intercambios académicos y pide un entorno justo para las relaciones educativas.

[Fuente: AP]

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