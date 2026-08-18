A los 46 años, Venus Williams competirá en el US Open: está abierta la puerta para su hermana Serena

Venus Williams ha recibido una invitación para participar en el torneo individual del Abierto de Estados Unidos el próximo 30 de agosto. La noticia fue confirmada este martes, y se especula que la organización mantiene otra invitación en reserva, lo que podría indicar un posible regreso de su hermana Serena Williams.

En la lista de invitadas también se encuentra Sloane Stephens, campeona del torneo en 2017, junto a otras seis jugadoras que han sido seleccionadas por la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Sin embargo, la identidad de la última jugadora invitada aún no ha sido revelada, aunque todo apunta a que podría ser Serena, quien a sus 44 años podría estar considerando su regreso.

Este año, Venus Williams no había participado en el torneo desde 2023, cuando recibió una invitación similar. Con 46 años, se convierte en la jugadora de mayor edad en la historia del torneo desde que Renee Richards compitió a los 47 años en 1981, según datos de la Federación Internacional de Tenis.

A pesar de no haber disputado el Abierto de Estados Unidos en el último año, Venus ha continuado jugando en algunos torneos. Recientemente, se unió a Serena para participar en su primer torneo de dobles juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Desafortunadamente, el dúo no logró avanzar tras perder en un supertiebreak ante Marta Kostyuk y Peyton Stearns en el Abierto de Cincinnati.

Las hermanas habían planeado competir en Wimbledon, pero se vieron obligadas a retirarse debido a una lesión en la rodilla que sufrió Serena durante su partido de individuales. Esta fue la primera vez que Serena volvió a jugar un partido individual desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, y ha expresado su deseo de seguir compitiendo si su salud se lo permite.

En el cuadro masculino del US Open, destacan nombres como Gael Monfils, quien a sus 39 años planea despedirse del tenis profesional en este torneo. También se menciona a Alexei Popyrin, quien sorprendió a Novak Djokovic en 2024, y otros jugadores que han recibido invitaciones.

El cuadro principal del torneo comenzará el 30 de agosto, con los torneos de clasificación programados para principios de esa semana.