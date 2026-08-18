Senegal oficializó a Patrick Vieira como nuevo técnico tras el Mundial 2026

Senegal ya tiene nuevo líder para su selección. La Federación Senegalesa de Fútbol anunció la designación de Patrick Vieira como nuevo director técnico del combinado absoluto, en una decisión que apuesta por la trayectoria y experiencia internacional del exfutbolista.

El francés es considerado una de las grandes leyendas del Arsenal. Durante su etapa como jugador fue campeón del mundo con Francia en 1998 y levantó la Eurocopa en 2000.

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Vieira afrontará ahora un nuevo reto en su carrera como entrenador al asumir el mando de Senegal. Su principal objetivo será devolver al equipo africano a la élite del fútbol continental y encaminar su clasificación para la próxima Copa del Mundo.

Vieira reemplazará a Pape Thiaw, quien dejó el cargo después de la eliminación de Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano quedó fuera del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá tras caer frente a Bélgica, resultado que terminó provocando un cambio en la dirección técnica.

El nuevo seleccionador cuenta con experiencia en diferentes ligas y proyectos. Su recorrido como entrenador comenzó en 2016 con New York City FC, donde permaneció hasta 2018. Posteriormente dirigió al Niza entre 2018 y 2020, antes de asumir el mando del Crystal Palace, entre 2021 y 2023.

Su carrera continuó en Francia con el Estrasburgo durante la temporada 2023-2024. Después dio el salto nuevamente al fútbol italiano para dirigir al Genoa, equipo al que estuvo vinculado desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025.

Vieira apunta a la Copa Africana de Naciones 2027

La principal misión de Vieira será conducir a Senegal hacia la Copa Africana de Naciones de 2027 y buscar el título continental. A ese objetivo se suma el desafío de mayor alcance: conseguir la clasificación al Mundial de 2030.