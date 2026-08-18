Exequiel Palacios podría jugar en la Premier League

Exequiel Palacios podría continuar su carrera en la Premier League, ya que Ipswich Town mejoró su oferta por el mediocampista argentino y busca llegar a un acuerdo con Bayer Leverkusen antes del cierre del mercado de pases.

El conjunto inglés negocia desde hace varias semanas por el futbolista surgido de River, y la última propuesta podría resultar suficiente para destrabar la operación: existe optimismo en Inglaterra sobre un posible acuerdo durante los próximos días.

Palacios tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030, aunque, después de seis temporadas en Alemania, analiza la posibilidad de afrontar un nuevo desafío. El mediocampista tampoco participó de los amistosos de pretemporada del conjunto alemán mientras avanzan las negociaciones por su futuro.

Ipswich Town busca reforzar su mediocampo

El club inglés pretende incorporar al argentino para afrontar su regreso a la máxima categoría del fútbol británico. En ese escenario, Palacios aparece como una de las alternativas elegidas para reforzar el mediocampo.

Un eventual traspaso significaría además el comienzo de una nueva etapa europea para el futbolista. Palacios llegó a Bayer Leverkusen en 2019 después de destacarse con la camiseta de River y desde entonces se consolidó en el fútbol alemán.

Durante sus seis temporadas en el club consiguió títulos y se transformó en una de las piezas importantes del equipo. Ahora, la propuesta de Ipswich podría ponerle fin a su ciclo en la Bundesliga.

Los argentinos que jugarán en la Premier League

Si la transferencia se concreta, Palacios se incorporará al grupo de futbolistas argentinos que competirán en Inglaterra. Durante este mercado, Gerónimo Rulli llegó a Manchester City, mientras que Valentín Barco y Claudio Echeverri regresaron al fútbol inglés para continuar sus carreras en Chelsea y City, respectivamente.

Cristian Romero, por su parte, pasó de Tottenham al Atlético de Madrid, por lo que no seguirá.

También forman parte de la Premier League Enzo Fernández, en Chelsea, además de Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía, en Aston Villa.

La presencia argentina se completa con Lisandro Martínez en Manchester United, Alexis Mac Allister en Liverpool y Nicolás Domínguez en Nottingham Forest. También aparecen Walter Benítez en Crystal Palace, Carlos Alcaraz en Everton y Julio Soler en Bournemouth.