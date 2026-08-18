Una jardinera transforma su sueño en realidad gracias a la comunidad de Memphis

FOTO: "Flores que necesitan un jardín": un mensaje que ayudó a una jardinera a alcanzar su sueño

Al recorrer las nueve granjas de flores que dirige en Memphis, Marisa Mender-Franklin siente una profunda gratitud. Su éxito como agricultora urbana no solo se debe a las flores y las abejas, sino también al respaldo de sus vecinos.

Todo comenzó con la comunidad del grupo de Facebook "Buy Nothing", donde varios miembros le ofrecieron sus patios y jardines desocupados. Esto le permitió cumplir su sueño de tener una floristería.

"Nada de esto sería posible sin una comunidad inmensamente solidaria", afirmó.

Un mensaje que cambió su vida

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Mender-Franklin se encontraba planificando su boda y decidió cultivar flores para el evento. Utilizó cada rincón de su pequeño patio delantero, sembrando semillas y decorando con macetas.

"La experiencia reforzó mi deseo de trabajar con flores, pero no tenía tierra propia ni un camino para lograrlo", explicó. Al ser parte del grupo Buy Nothing, se dio cuenta de que los miembros ofrecían cosas que ya no necesitaban. Pensó que podría encontrar un jardín donde cultivar flores.

"Alguien buscaba una trompa francesa y en seis horas ya la tenía", recordó. "Si el grupo puede hacer eso, entonces seguro que hay alguien que tiene un jardín que no puede usar y me dejaría cultivar flores allí".

Decidió publicar su deseo de cultivar y vender flores, prometiendo ser una buena inquilina y ofreciendo ramos semanales a los dueños. "En cinco minutos, mi teléfono empezó a sonar sin parar", relató. En solo una semana, recibió 40 ofertas de espacios para cultivar flores.

En su primer año, en 2021, eligió cuatro parcelas. Los miembros de la comunidad comenzaron a dejar cartón y jarrones en su porche. "La gente incluso se ofreció como voluntaria para ayudar a deshierbar o plantar", comentó.

Hoy, Mender-Franklin dirige su negocio de flores a tiempo completo. Es propietaria de la floristería Midtown Bramble and Bloom, supervisa nueve parcelas de cultivo y emplea a diez personas. El año pasado, su negocio realizó 57 talleres y proporcionó arreglos florales para 44 bodas y eventos importantes.

Inspiración en el intercambio de terrenos

Se inspiró en Sarah Nixon, quien cultivó flores en patios ajenos en Toronto durante dos décadas, vendiendo flores y ofreciendo suscripciones semanales. Nixon dejó cartas en los buzones de sus vecinos proponiendo el trueque por el uso de la tierra.

"Estaba obsesionada con cultivar flores, y mi patio estaba lleno", comentó Nixon. "Noté que algunos vecinos no usaban sus propiedades".

Beneficios para todos

En Memphis, Mender-Franklin transforma céspedes descuidados en canteros florales. Los propietarios disfrutan de jardines sin la carga de mantenerlos. Los acuerdos se formalizan con contratos donde se detallan límites y costos de agua.

Karen Golightly, propietaria de una de las parcelas, comentó que no dudó en ofrecer su terreno al ver la publicación. "Los ramos semanales son preciosos, pero el mayor beneficio es la comunidad que se ha creado", explicó.

Una de las primeras parcelas que trabajó no contaba con agua. Mender-Franklin se ofreció a pagarle al propietario vecino para extender una línea de agua, lo que facilitó el cultivo.

"A la gente le gusta ayudar a que los sueños se hagan realidad. Es la conexión que todos necesitamos", dijo Mender-Franklin. "A menudo, cuando hablamos de comunidad, lo vemos como ayudar a otros, pero también implica pedir ayuda".

Para retribuir, lanzó el programa Flowers for Good, donando flores a organizaciones locales y escuelas. Su tienda también tiene una biblioteca gratuita de semillas.

"Es un regalo para la comunidad que su tierra se convierta en una granja", afirmó Nixon. "Y todos los polinizadores, aves y fauna silvestre cambian el área".

"También es mucho trabajo", añadió Mender-Franklin. "Funcionamos gracias a la comunidad, a LaCroix y a una fe desbordada en nuestra capacidad para resolverlo".

Iniciar una red de intercambio de terrenos

Para quienes buscan cultivar, los grupos de jardinería y de trueque en redes sociales pueden conectar a vecinos dispuestos a compartir sus terrenos. Servicios como Shared Earth y My Gardens Spot también ayudan a emparejar a quienes buscan tierra con propietarios dispuestos a compartir.