Primarias en Florida definen candidatos para suceder a Ron DeSantis en un contexto electoral clave

FOTO: Primarias en Florida para definir candidatos a la sucesión de Ron DeSantis.

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- Los votantes de Florida se dirigieron a las urnas en una jornada de primarias cerradas este martes, donde los afiliados a los partidos republicano y demócrata eligieron a sus candidatos para la contienda que sucederá al gobernador Ron DeSantis.

Además de Florida, también se llevaron a cabo primarias en Alaska y Wyoming, y se realizaron elecciones especiales en un distrito de California para seleccionar al reemplazo del diputado demócrata Eric Swalwell.

DeSantis, representante del Partido Republicano, dejará su cargo en enero de 2027 después de completar dos mandatos, el límite que establece la Constitución estatal.

Uno de los nombres más destacados en la carrera republicana es Byron Donalds, congresista federal por Florida, quien cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump.

Florida ha estado bajo gobernación republicana desde 1998, cuando Jeb Bush asumió el cargo.

La elección general para gobernador está programada para el 3 de noviembre.

Los centros de votación estuvieron abiertos de 7 a 19 (hora local), lo que equivale a 8 a 20 en Argentina. La autoridad electoral indicó que los primeros resultados preliminares no se publicaron hasta una hora después del cierre de las urnas.

El sistema de primarias cerradas en Florida significa que solo los votantes registrados en un partido pueden participar en la primaria de ese partido, según informaron diversos medios.

La carrera por la gobernación de Florida

En la primaria republicana para suceder a DeSantis, se presentan 12 candidatos, aunque cuatro han captado la mayor parte de la atención política: Byron Donalds, Jay Collins (vicegobernador), Paul Renner (expresidente de la Cámara de Representantes de Florida) y James Fishback (empresario).

Donalds llega a esta jornada electoral como uno de los nombres centrales de la contienda y cuenta con el respaldo de Donald Trump.

Una encuesta reciente del James Madison Institute muestra a Donalds con un 49% de apoyo entre los republicanos consultados, seguido por Collins con 18%, Renner con 8% y Fishback con 4%.

La justicia autorizó que Fishback permaneciera en la boleta republicana, a pesar de cuestionamientos legales sobre su candidatura.

Del lado demócrata, David Jolly (excongresista) lidera la contienda, acompañado por Gwen Graham (exlegisladora).

Esta primaria demócrata se da tras la salida del alcalde de Orange County, Jerry Demings, quien abandonó la carrera por motivos de salud.

Deciden reemplazante de Marco Rubio en el Senado

Los votantes también elegirán al reemplazo de Marco Rubio en el Senado. El actual secretario de Estado fue designado por Trump y su escaño está ocupado de forma interina por Ashley Moody.

El ganador ocupará el cargo durante los dos años restantes del mandato de Rubio, hasta enero de 2029, y no durante un período completo de seis años.

La nominación republicana enfrenta a Moody, respaldada por Trump, contra Chris Gleason (consultor tecnológico), Neelam Taneja Perry (médica) y Ernie Rivera (ministro presbiteriano).

Por el lado demócrata, los candidatos son Alex Vindman y Angie Nixon.

Las primarias también reducirán la lista de aspirantes a la Cámara de Representantes para las elecciones de medio mandato programadas para el 3 de noviembre, fecha en que se renovará por completo la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos.

Elecciones en Alaska, Wyoming y California

En Alaska, los votantes eligen un candidato para el escaño actualmente ocupado por el senador republicano Dan Sullivan. Allí se lleva a cabo una primaria abierta en la que los cuatro candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales de noviembre, donde se aplicará el sistema de voto preferencial.

En Wyoming, se eligen candidatos a gobernador para reemplazar al republicano Mark Gordon. También hay contiendas importantes para el Senado y un escaño en la Cámara de Representantes, que podrían influir en la representación del estado a nivel federal.

Finalmente, en el Área de la Bahía de California se realiza una elección especial entre dos demócratas que compiten por reemplazar a Eric Swalwell, quien dejó la Cámara de Representantes en abril tras acusaciones de conducta inapropiada. El resultado definirá quién ocupará ese escaño hasta las próximas elecciones regulares.

Estas votaciones funcionan como un termómetro político previo a las elecciones generales de noviembre y podrían ofrecer indicios sobre la dinámica entre ambos partidos de cara a la próxima carrera electoral.